Der NFP Report in der ausführlichen Analyse! Bedeutung für die Fed und die Börsen, 07.06.24

Der heute veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht (NFP, Non-farm Payrolls)) hat die Marktaussichten völlig verändert. Die Daten dieser Woche waren eher günstig für die Federal Reserve, die ihre Haltung beibehielt und weiterhin den Wunsch nach Zinssenkungen in diesem Jahr äußerte. Die heutigen Daten verschieben den Zeitpunkt dieser Zinssenkungen wahrscheinlich nach hinten, obwohl wir bei näherer Betrachtung der Details einige Ungereimtheiten feststellen können.

Starkes Beschäftigungswachstum

Die Beschäftigung im nichtlandwirtschaftlichen Sektor stieg um 272.000 an. Der heutige Wert lag fast 100.000 höher als der Marktkonsens, der einen Wert von 175.000 prognostiziert hatte. Dies ist auch deutlich mehr als der ADP-Bericht. Der NFP-Wert, der im April unter dem ADP-Wert lag, war ein Ausreißer, da ADP seit vielen Monaten den NFP-Wert unterschätzt hatte. Erwähnenswert ist auch, dass die NFP-Messung in ein "Plateau" der monatlichen Beschäftigungsveränderungen passt. Es gibt keinen sichtbaren Trend, wie dies in den Jahren 2021, 2022 und im ersten Teil des Jahres 2023 der Fall war. Sie ähnelt eher den Jahren vor der Einführung der COVID, als die Werte zwischen 150 000 und 250 000 lagen. Derzeit liegt diese Spanne nur geringfügig höher.

Starkes Lohnwachstum

Der Anstieg der Beschäftigung führt zwar nicht unbedingt zu einem höheren Inflationsdruck, doch wirken sich höhere Löhne sicherlich positiv auf das Preiswachstum aus. Nach mehreren Monaten des kontinuierlichen Rückgangs beobachten wir eine recht deutliche Erholung der Lohnwachstumsdynamik. Auf Jahresbasis ist ein Anstieg von 3,9 - auf 4,1 - im Jahresvergleich zu verzeichnen. Auf monatlicher Basis...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.