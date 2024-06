Mit einem Plus von rund drei Prozent ist die Aktie von 3M im verhaltenen Marktumfeld am Freitag klar der Top-Performer im Dow Jones. Nach dem kurzen Rücksetzer zuletzt notiert der Titel damit wieder dreistellig. Rückenwind für den Mischkonzern liefert dabei die Bank of America (BofA), die 3M hochgestuft hat.Analyst Andrew Obin von der BofA lobte vor allem den Wechsel im Management - im Mai hatte der ehemalige Boss von L3Harris Technologies, Bill Brown, als CEO übernommen. Brown lege nun den Fokus ...

