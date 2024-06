Beijing (ots/PRNewswire) -Als sich 36 chinesische und ausländische Teams am 1. und 2. Juni auf dem Suzhou-Fluss versammelten, präsentierten sie den begeisterten Zuschauern bei einem leidenschaftlichen und rasanten lokalen Drachenboot-Rennen eine chinesische Version von "Fast and Furious".Im Vorfeld des bevorstehenden Drachenbootfestivals am 10. Juni wurde das 20. Shanghai Suzhou Creek Dragon Boat Invitational Tournament auf dem Suzhou-Fluss, dem "Mutterfluss" Shanghais, im Putuo-Distrikt der ostchinesischen Metropole ausgetragen.Mit mehr als 700 Teilnehmern aus dem In- und Ausland ist das diesjährige Turnier noch wichtiger als die vergangenen, da hochkarätige Teams aus Ländern wie Russland und Frankreich an der Veranstaltung teilnahmen.Das russische Drachenbootteam "Vladivostok Tiger", ein bereits in der Vergangenheit sehr erfolgreiches Team, wurde bei seiner ersten Teilnahme an diesem Turnier zum Sieger gekürt.Viktor Kiselev, ein Mitglied des russischen Teams, sagte, dass er und seine Kollegen beim ersten Anblick des Suzhou-Flusses von der malerischen Umgebung absolut fasziniert waren und nach der Veranstaltung eine Tour durch die schöne Landschaft rund um Shanghais planten.Nach 20 Jahren hat sich das Drachenboot-Turnier auf dem Suzhou-Fluss zu einer vielbeachteten und renommierten Veranstaltung entwickelt, die von der schönen Gestaltung des Hafenareals und der Stadtteile am Fluss im Putuo-Distrikt von Shanghai profitiert.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/340534.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2432977/Dragon_boat_race_presents_Chinese_style_Fast_and_Furious_in_eastern_China_metropolis.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xinhua-silk-road-drachenbootrennen-in-ostchinesischer-metropole-prasentiert-fast-and-furious-nach-chinesischem-vorbild-302167446.htmlPressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5796684