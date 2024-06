Alphabet Inc., bekannt für seine Suchmaschine Google, steht derzeit aufgrund seiner Präsenz im digitalen Werbemarkt in der Kritik. In einem bedeutenden juristischen Schritt entging das Unternehmen einem Juryprozess und zahlte 2,3 Millionen Dollar an die US-Regierung, um einen Schadenersatzanspruch auszugleichen. Da in US-Kartellrechtsfällen Schadenersatzforderungen nicht-monetär sind und von Richtern verhandelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...