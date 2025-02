News von Trading-Treff.de In dieser Alphabet Aktienanalyse nach den Quartalszahlen im Februar sahen wir weiteres Wachstum bei YouTube und den Cloud Diensten, aber die Aktie notiert schwächer. Warum wirken sich Investitionen so negativ auf die Aktien aus? Alphabet mit weiteren Rekorden Alphabet Inc. Ist die Muttergesellschaft von Google und wird seit der "Gründung" im Jahr 2015 als einer der wertvollsten und einflussreichsten Technologieunternehmen ...

