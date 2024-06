Krypto News: Memecoin explodiert 9.491.564.067.387 % an 1 Tag durch Andrew Tate

Andrew Tate hat heute einige Beiträge auf seinem X-Profil gepostet, mit welchen er die Finanzmärkte beeinflussen und eine große Reichweite aufbauen wollte. Angefangen hatte es mit einem Tweet am 7. Juni um 12 Uhr mittags, in welchem er mitgeteilt hat, dass er sich "reich und rücksichtslos" fühlt. Zudem wies er in diesem darauf hin, dass er bei 2.000 Retweets 1 Mio. USD in zufällige "Scheiße" investiert, die er nie verkauft. Während des heutigen Tages hat er viele Beiträge gepostet, eine hohe Viralität aufgebaut und neue Rekorde am Kryptomarkt erzielt, indem er in wenigen Stunden 82-mal den gesamten Kryptomarkt übertroffen hat.

Andrew Tate pumpt Germany Coin als selbst ernannter "Führer" hoch

Andrew Tate hat sich zuerst auf einen Tweet von Germany Coin gemeldet, welcher den "deutschen gesunden Stolz" wiederaufbauen will. Diesem hatte Tate geschrieben, dass er seinen Coin kaufen wird, wenn er 2.000 Retweets bekommt und von ihm "Führer" genannt wird.

Dieser meldete sich dann auf den Beitrag mit den Worten zurück, dass Andrew Tate der Führer des 4. Reiches ist. Ebenso hat er sich noch bei ihm entschuldigt. Tate wollte es dann noch einmal hören und mit Respekt, dass er sein Herr ist. Ebenso verlangte er eine Verbeugung. Daraufhin wiederholte Germany Coin, dass Tate der Führer des 4. Reiches sei.

https://x.com/Cobratate/status/1799106070608269530

Der Germany Coin konnte somit heute um 49,17 % steigen. Allerdings hat er heute sogar kurzzeitig ein Kursplus von 396,78 % verzeichnet. Dabei explodierte das Handelsvolumen von gestern 0,29 Mio. USD auf heute bereits 5,54 Mio. USD, wobei der Tag noch nicht einmal abgeschlossen ist. Dies entspricht einer Steigerung um 1.810 %.

Andrew Tate pumpt weitere Memecoins und Aktien in die Höhe

Ebenso hat Andrew Tate für 100.000 USD 2148,22 Aktien von GME für einen Preis von 46,55 USD erworben. In seinem Tweet, in dem er dies bekannt gegeben hat, verlinkte er zudem Barack Obama, Joe Biden, Madonna und die amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde SEC.

Außerdem versuchte Tate den bekannten Kopf der Wall-Street-Bets-Bewegung Roaring Kitty heute dazu zu bringen, dass dieser nicht auf YouTube, sondern stattdessen auf Rumble streamt. In diesem Falle würde er Rumble-Aktien im Wert von 1 Mio. USD kaufen.

https://x.com/Cobratate/status/1799053297627828450

Damit war aber noch nicht Schluss, denn Tate wollte noch weiteren "Scheiß" kaufen und mit Diamantenhänden halten. Die Community hat dabei die Chance erhalten, ihre Coins unter seine Tweets zu posten.

Ein weiterer Memecoin, der heute somit hochgepumpt wurde war FKAIS, welcher für "FUCK KAIS! WHO THE FUCK IS HE??????" steht. Denn Kai MAALEJ hat sich auf den Tweet von Tate gemeldet, dass er auf Rumble streamen würde. Zudem fragte er den ehemaligen Profisportler, wie viele GME-Aktien er dafür erhalten würde.

Tate antwortete nur "Who the fuck are you", was gleich von Memecoin-Entwicklern tokenisiert wurde. Dies ließ den ehemaligen Kickboxer 10.000 USD in FKAIS investieren. Der Coin wurde für 0,0001648 USD gestartet und konnte innerhalb der ersten 15 Minuten auf 0,002060 USD um 1.150 % pumpen. Mittlerweile notiert er mit 0,00001989 USD 99,03 % niedriger.

Zudem wollte Tate, dass die Community einen Madonna-Coin erstellt, damit er sie "ficken" kann. Kurze Zeit danach erwarb er für 10.000 USD den Fuck Madonna Coin, welcher innerhalb nur einer Stunde explodierte und von 0,000002193 auf 208.150 USD um 9.491.564.067.387 % stieg, was vermutlich ein neuer Rekord auf dem Kryptomarkt ist.

Auch jetzt notiert Fuck Madonna mit 204,03 USD noch 9.303.693.470 % über seinem Listungspreis und hat eine Marktkapitalisierung von 204,03 Mrd. USD. Zuvor war sie sogar bei 208,15 Bil. USD, was 81,94-mal so viel wie der gesamte Kryptomarkt mit einer Größe von 2,54 Bil. USD ist.

Andrew Tate pumpt weitere Memecoins hoch

https://x.com/Cobratate/status/1799073521769107584

Danach wollte Tate sogar mit seinen Investments die Blockchain von Solana zum Crashen bringen. Ein weiterer Coin, der in diesem Zusammenhang gerade explodiert ist Real Nigger Tate, nachdem Tate getweetet hat, dass er niemals ein Problem mit "real niggers" hatte.

Daraufhin schaffte es RNT unter die Hot Pair Platz 3 von DEXtools und stieg von 0,00006572 auf bis zu 0,08982 USD um sagenhafte 136.571 %. Aktuell kommt der Coin auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 54,32 Mio. USD.

Anschließend wollte Tate sogar 1 Mio. USD in "Scheiße" investieren und niemals verkaufen. Zudem hat er in Fuck Tristan investiert, welcher am heutigen Tage von 0,00006705 USD auf 0,002978 USD um insgesamt 4.341 % steigen konnte und noch immer 512 % im Plus notiert.

Andrew Tate vernichtet Coins im Wert von 31,75 Mio. USD

Ebenso hat Andrew Tate Coins von verschiedenen Nutzern aus der Krypto-Community erhalten, welche vermutlich von der Aufmerksamkeit des Prominenten profitieren wollten. Seine Wallet kam sogar auf einen Wert von 13,81 Mio. USD.

Ebenso hat Tate 11 Mio. USD in Top G verbrannt, die später sogar noch auf einen Wert von 31,75 Mio. USD gestiegen sind. Denn der Coin explodierte heute um sagenhafte 116.026 % und hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 50,26 Mio. USD.

https://x.com/CarlosB85885504/status/1799149853018091737

Dennoch gab Andrew Tate zeitweise bekannt, dass er kein Geld gemacht hätte. Zwar hat er einen Gewinn von über 100 Mio. USD erzielt und somit Menschen zu Millionären gemacht, jedoch hätte er seine Coins selbst bis zum Schluss gehalten, bis sie praktisch wertlos waren.

Investoren stürzen sich auf vielversprechenden Memecoin PlayDoge

Ein weiterer Memecoin, der heute größere Beachtung erhalten hat, ist der Presale von PlayDoge. Dieser hat heute die Marke von 3 Mio. USD durchbrochen, da er Spielklassiker mithilfe von fortschrittlichen Blockchain-Technologien und Play-to-Earn in das nächste Zeitalter befördern will.

Denn Retrogames sind nicht nur etwas für Nostalgiker, die sich an ihre Kindheit erinnern oder alte Träume erfüllen wollen, wofür sie teilweise extrem hohe Summen ausgeben. Stattdessen haben die Neuauflagen der Spieleklassiker zuletzt auch neue Gamer begeistert und hohe Umsatzzahlen erreicht.

Entwickelt wird ein an Tamagotchis angelehntes Spiel, bei dem sich die Nutzer um ein virtuelles Haustier kümmern müssen. Gemeinsam mit ihm begeben sie sich in verschiedene Abenteuer und Minispiele, sodass den Nutzern niemals langweilig wird, da es immer etwas Neues zu entdecken gibt. Für das Spielen werden sie zudem mit den Coins belohnt.

Durch die Kombination zwei der gefragtesten Kryptosektoren könnte sich PlayDoge überdurchschnittlich entwickeln. Denn GameFi erreicht die meisten Nutzer und konnte die Investments seit Februar um 2.252 % steigern. Memecoins hingegen sind im ersten Quartal durchschnittlich 4,6-mal stärker gestiegen und haben bis zu 47 % des DEX-Volumens ausgemacht.

Nicht mehr lange haben Interessierte die Gelegenheit, um sich die Coins im Vorverkaufsangebot zu sichern. Derzeit werden sie noch für 0,00504 USD angeboten, jedoch erhöht sich der Preis bereits in rund einem Tag. Ebenso nimmt die Staking-Rendite langsam ab, die derzeit noch bei hohen 3.956 % liegt.

