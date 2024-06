7. Juni 2024, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. ("Newcore" oder das "Unternehmen") (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) berichtet, dass das Unternehmen den Fachbericht eingereicht hat, der die positiven Ergebnisse der unabhängigen, aktualisierten wirtschaftlichen Erstbewertung ("PEA") für das unternehmenseigene Goldprojekt Enchi ("Enchi" oder das "Projekt") in Ghana untermauert. Die PEA wurde unter der Leitung der in Toronto (Kanada) ansässigen Firma Lycopodium Minerals Canada Limited ("Lycopodium") im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 ("NI 43-101") Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt. Der Fachbericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report, Preliminary Economic Assessment on the Enchi Gold Project, Ghana" mit Gültigkeit zum 24. April 2024 ist unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) nachzulesen.

Die positive PEA, deren Ergebnisse am 25. April 2024 bekannt gegeben wurden, bietet eine Basisbewertung für die Erschließung von Enchi als Tagebau mit geringer Kapitalintensität und Haufenlaugung, die 8,1 Millionen Tonnen pro Jahr (mtpa) unter Verwendung von Contract-Mining verarbeitet. Die PEA beinhaltete eine aktualisierte Kalkulation sowie Erschließungsarbeiten, die seit 2021 beim Projekt durchgeführt wurden, einschließlich einer größeren Mineralressourcenschätzung, die 2023 durchgeführt wurde, einer beträchtlichen Anzahl von metallurgischen Testarbeiten und Großprobennahmen auf Pilotebene sowie einer aktualisierten ökologischen und sozialen Basisstudie. Alle Währungen in dieser Pressemeldung sind in US-Dollar angegeben.

Höhepunkte der PEA bei Enchi

- Starke Projektwirtschaftlichkeit mit geringer Kapitalintensität

Bei einem Goldpreis von 1.850 $/oz: Kapitalwert von 586 Mio. $ vor Steuern, Abschlag von 5 % ("NPV5%"), und interner Zinsfuß von 77 % vor Steuern bzw. NPV5% von 371 Mio. $ nach Steuern und interner Zinsfuß von 58 % nach Steuern

Bei einem Goldpreis von 2.350 $/oz: NPV5% von 987 Mio. $ vor Steuern und interner Zinsfuß von 127 % vor Steuern bzw. NPV5% von 632 Mio. $ nach Steuern und interner Zinsfuß von 92 % nach Steuern

Anfängliche Investitionskosten von geschätzten 106 Mio. $ (einschließlich Rücklagen von 20 %) mit kurzer Amortisationszeit von 1,6 Jahren nach Steuern

- Solides Produktionsprofil mit niedriger Kostenstruktur aufgrund von technisch unkompliziertem Tagebau-Haufenlaugungsbetrieb und geringem Abraumverhältnis

Durchschnittliche jährliche Goldproduktion von 121.839 oz, Spitzenproduktion von 155.188 oz Gold im Jahr 6 und 1,1 Millionen oz Gold, die über eine 9-jährige Lebensdauer der Mine ("LOM") abgebaut werden

LOM-Abraumverhältnis von 2,67:1, Abbaugrad von 0,60 g/t Au und Goldgewinnungsrate von 81,8 %

Geschätzte LOM-Betriebskosten(1) von 801 $/oz Gold, geschätzte Investitionskosten(2) von 934 $/oz Gold und geschätzte gesamte LOM-Unterhaltskosten (AISC)(3) von 1.018 $/oz Gold

- Wirtschaftlichkeit beinhaltet bedeutsame Erschließungsarbeiten, die seit 2021 durchgeführt wurden

Die PEA beinhaltete die im Jahr 2023 durchgeführte Mineralressourcenschätzung, die das Hinzukommen von etwa 34.000 m an Reverse-Circulation- ("RC")- und Diamantbohrungen widerspiegelt, die in den Jahren 2021 und 2022 durchgeführt wurden.

Bedeutsame metallurgische Testarbeiten, die bis dato abgeschlossen wurden, verdeutlichen die Eignung des Projekts für eine Haufenlaugungsverarbeitung. Die fortgeschrittenen metallurgischen Testarbeiten bestehen aus über 390 Tests, einschließlich Bottle-Roll-, Säulen- sowie zwei Haufenlaugungstests auf Pilotebene.

- Beträchtliches längerfristiges Wachstumspotenzial durch Explorationsmöglichkeiten auf regionaler Ebene bei Enchi

Das Konzessionsgebiet von Enchi erstreckt sich über 248 km² entlang eines produktiven Goldgürtels, der Goldminen mit mehreren Millionen Unzen beherbergt. Newcore hat im gesamten Konzessionsgebiet über 20 vorläufige Ressourcenziele identifiziert, wobei weniger als 10 % des Konzessionsgebiets erkundet wurden. Die Explorationsmöglichkeiten auf regionaler Ebene bei Enchi sind noch weitestgehend unerkundet und unerprobt.

Alle Lagerstätten und Ziele sind entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen, wobei das Potenzial für ein Ressourcenwachstum sowohl in den oberflächennahen Oxiden als auch innerhalb der Sulfidmineralisierung besteht.

Hinweis: Alle Währungen in dieser Pressemitteilung sind in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben. Die Basisfallparameter gehen von einem Goldpreis von 1.850 $/oz aus. Kapitalwert berechnet ab Baubeginn und ohne sämtliche Kosten vor Baubeginn. Investitionskosten und AISC sind keine IFRS-Finanzkennzahlen (siehe vorsorglicher Hinweis).

(1) Die Betriebskosten setzen sich aus den Kosten für den Abbau, die Verarbeitung und die Verwaltung des Minenstandorts zusammen.

(2) Die Investitionskosten setzen sich aus den Betriebskosten plus Aufbereitungs- und Veredelungskosten sowie Lizenzgebühren zusammen.

(3) Die AISC setzen sich aus den Investitionskosten plus Unterhaltskosten (ohne Stilllegungskosten) zusammen.

Die PEA ist vorläufiger Natur und beinhaltet vermutete Mineralressourcen, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Überlegungen anstellen zu können, die ihre Klassifizierung als Mineralreserven ermöglichen würden. Es gibt auch keine Gewissheit, dass die Ergebnisse der PEA realisiert werden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben.

Weitere Details zur PEA für das Projekt sind in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 25. April 2024 sowie im technischen Bericht zusammengefasst, der auf der Website von Newcore unter http://www.newcoregold.com und im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter http://www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Qualifizierte Sachverständige

Die PEA für das Goldprojekt Enchi wurde im Auftrag von Newcore von Mitarbeitern von Lycopodium und anderen Branchenberatern erstellt, die jeweils als "qualifizierte Sachverständige" im Sinne von NI 43-101 gelten und gemäß Abschnitt 1.5 von NI 43-101 als "unabhängig" vom Unternehmen angesehen werden. Jeder qualifizierte Sachverständige hat geprüft und bestätigt, dass die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung die Zusammenfassungen oder Auszüge aus dem technischen Bericht gemäß NI 43-101, für den sie verantwortlich sind, korrekt wiedergeben.

- Lycopodium Mineral Canada Ltd: Preetham Nayak, P.Eng. (Infrastruktur und Projektwirtschaft), Ryda Peung, P.Eng. (Metallurgie und Mineralverarbeitung)

- Micon International Limited: Kerrine Azougarh, P.Eng. (Bergbau)

- SEMS Exploration: Simon Meadows Smith, P.Eng/P.Geo (Geologie und Mineralressourcen)

Herr Gregory Smith, P. Geo, Vice President of Exploration von Newcore, ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101. Er hat andere wissenschaftliche und technische Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt, für die die unabhängigen qualifizierten Sachverständigen, die den technischen Bericht gemäß NI 43-101 erstellt haben, nicht verantwortlich sind.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold entwickelt sein Goldprojekt Enchi in Ghana, dem größten afrikanischen Goldproduzenten(1), weiter. Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus erstklassigen Führungskräften, die durch ihre 21-%-Eigentümerschaft am Firmenkapital mit den Aktionären in Einklang stehen, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf regionaler Ebene. Das 248 Quadratkilometer große Landpaket von Enchi erstreckt sich über 40 Kilometer der produktiven Scherzone Bibiani in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldvorkommen mit fünf Millionen Unzen beherbergt, einschließlich der 50 Kilometer weiter nördlich gelegenen Mine Chirano. Die Vision von Newcore ist der Aufbau eines reaktionsschnellen, kreativen und leistungsstarken Goldunternehmens, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsvolumen für 2022 nach Angaben des World Gold Council.

Für das Board of Directors von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

President, CEO & Direktor

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Mal Karwowska | Vice President, Corporate Development und Investor Relations

+1 604 484 4399

mailto:info@newcoregold.com

http://www.newcoregold.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Variationen - einschließlich negativer Variationen - solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: den Zeitpunkt der Fertigstellung eines technischen Berichts, in dem die Ergebnisse der PEA zusammengefasst werden; die Erschließungs-, Betriebs- und Wirtschaftsergebnisse der PEA, einschließlich Cashflows, Kapitalausgaben, Erschließungskosten, Abbauraten, Gewinnungsraten und Bergbaukostenschätzungen; die Schätzung von Mineralressourcen; Aussagen über die Schätzung von Mineralressourcen; die Größe oder Qualität von Mineralvorkommen; die voraussichtliche Weiterentwicklung des Minenplans des Goldprojekts Enchi; künftige Betriebsabläufe; künftige Explorationsaussichten; den Abschluss und die zeitliche Planung künftiger Erschließungsstudien; die voraussichtliche Weiterentwicklung von Mineralgrundstücken oder -programmen; künftige Explorationsaussichten; und das künftige Wachstumspotenzial von Enchi.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, basieren auf Informationen, die Newcore derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management von Newcore für vernünftig hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, kann Newcore seinen Aktionären nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation der metallurgischen Eigenschaften der Mineralisierung, Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne, zukünftige Metallpreise, Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung zu akzeptablen Bedingungen, nicht versicherte Risiken, regulatorische Änderungen, Verzögerungen oder die Unfähigkeit, erforderliche Genehmigungen zu erhalten, Steuern, Bergbauberechtigungen; Risiken in Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens; das formative Entwicklungsstadium des Unternehmens; die finanzielle Lage des Unternehmens; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold und anderen Rohstoffen; Schwankungen der Währungsmärkte (wie etwa der Wechselkurs des kanadischen Dollars zum US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus verbunden sind (einschließlich Umweltgefahren, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer Formationen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen durch die Regierungsbehörden verbunden sind); und die Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten.

Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen

Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung bestimmte Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen angegeben, wie z.B. die anfänglichen Kapitalkosten, die nachhaltigen Kapitalkosten, die Gesamtkapitalkosten, die Cash-Kosten und die AISC, bei denen es sich nicht um nach IFRS anerkannte Kennzahlen handelt und die keine von IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung haben. Infolgedessen sind diese Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Jede dieser Kennzahlen soll dem Leser zusätzliche Informationen liefern und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Kennzahlen betrachtet werden. Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen, die in der Goldminenbranche üblich sind, werden im Folgenden definiert.

Cash-Kosten und Cash-Kosten pro Unze

Die Cash-Kosten spiegeln die Produktionskosten wider. Die in der PEA ausgewiesenen Cash-Kosten setzen sich aus den Bergbaukosten, den Verarbeitungskosten, den Gemeinkosten der Mine, den Aufbereitungs- und Raffinierungskosten sowie den Lizenzgebühren zusammen. Die Cash-Kosten pro Unze werden als Cash-Kosten geteilt durch die zahlbaren Goldunzen berechnet.

AISC und AISC pro Unze

Die AISC spiegeln alle Ausgaben wider, die für die Produktion einer Unze Gold aus dem Betrieb erforderlich sind. Die in der PEA gemeldeten AISC beinhalten die Barkosten und das Betriebskapital, nicht jedoch die Schließungskosten, die allgemeinen und administrativen Kosten des Unternehmens und die Steuern. Die AISC pro Unze werden als AISC geteilt durch die zahlbaren Goldunzen berechnet.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75855Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75855&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65118M1032Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18172110-newcore-gold-legt-technischen-report-vorlaeufige-wirtschaftliche-bewertung-goldprojekt-enchi-ghana