Mexikanische Aktien sind im weltweiten Vergleich derzeit sehr günstig bewertet und profitieren gleichzeitig von aktuellen Entwicklungen.Wenn große Konzerne wie VW, BMW, BYD, Tesla, Continental, Bosch oder Unilever Gelder in neue Werke investieren, wählen sie meist Länder mit günstigen Lohnkosten, die zudem nah an großen Absatzmärkten liegen und gute Beziehungen zu diesen pflegen. So gab beispielsweise Tesla 2023 bekannt, dass es in der Nähe von Monterrey (Mexiko) ein weiteres Automobilwerk für etwa zehn Milliarden US-Dollar plant. Neben den günstigen Produktionskosten und den guten Absatzmöglichkeiten nach Nordamerika möchten viele Konzerne nach der Corona-Pandemie und infolge der …