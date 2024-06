Nicht Notcoin oder Axie Infinity: Diese neue Gaming-Krypto schlägt sie alle!

Axie Infinity war einst eine Erfolgsgeschichte im Krypto-Gaming, bei der Spieler durch das Züchten und Kämpfen von digitalen Kreaturen, den Axies, belohnt wurden. Das Spiel erlebte einen beispiellosen Anstieg an Popularität und Spielern. Play-2-Earn wurde zum großen Trend und sollte die Massenadoption für Krypto bringen. Doch bis dato Fehlanzeige! Denn dann begann die Spielerbasis stark zu schrumpfen, was zu einem dramatischen Preisverfall des AXS-Tokens führte. AXS crashte um weit über 90 Prozent, was die einstige Erfolgsgeschichte in eine ernüchternde Realität verwandelte. Heute ist Axie Infinity mehr mahnendes Beispiel als Projekt mit Zukunftspotenzial.

Doch zuletzt baute Notcoin erhebliches Momentum auf. Dies stellt unter Beweis, dass Gaming-Kryptos weiterhin spannend bleiben. Während Axie Infinity wohl keine Massenadoption mehr erreicht, explodierte Notcoin mit seinem innovativen Tap-to-Earn-Game schnell in die Top 100 des Kryptomarkts. Dieser Aufstieg unterstreicht das anhaltende Interesse und Potenzial im Krypto-Gaming-Sektor. Hier rangiert der Notcoin (NOT) aktuell auf Platz 53, mit einer Wochenperformance von rund 55 Prozent. Zuletzt gab es zwar kräftige Gewinnmitnahmen. Dennoch wird NOT mit über 2 Milliarden US-Dollar bewertet und offenbart in der aktuellen Marktphase relative Stärke.

Anleger blicken jedoch stets auf neue Gaming-Coins, die mit günstiger Bewertung ebenfalls explodieren könnten. Diese Coins bieten Potenzial für hohe Renditen, da innovative Spielkonzepte und niedrige Einstiegspreise besonders attraktiv sind. Solche Investitionen könnten die nächsten großen Gewinner im Krypto-Gaming-Sektor sein. Denn Play-2-Earn steht möglicherweise vor dem Comeback.

Ein neuer Kandidat ist hier PlayDoge (PLAY) - ein Krypto-Presale, der Meme und Games verbindet und bereits in kurzer Zeit über 3 Millionen US-Dollar einsammeln konnte.

PlayDoge: Besser als Notcoin in 2024?

PlayDoge könnte derzeit also besonders großes Potenzial haben. In den 90er Jahren erfreuten sich Tamagotchis großer Beliebtheit und prägten eine ganze Generation. Die ehemaligen Tamagotchi-Besitzer sind heute im krypto-affinen Alter, was das Projekt PlayDoge besonders interessant macht. PlayDoge kombiniert das nostalgische Tamagotchi-Konzept mit modernen Krypto-Elementen und bringt so frischen Wind in die Welt des Krypto-Gamings. Schafft Tamagotchi also ein Krypto-Revival und bringt möglicherweise sogar die Masse in den Play-2-Earn-Sektor?

Das innovative Play-to-Earn-Spiel ermöglicht es den Nutzern zumindest, sich um ihre digitalen Haustiere, die PlayDoges, zu kümmern. Ähnlich wie bei den klassischen Tamagotchi-Geräten füttern, trainieren und unterhalten die Spieler ihre virtuellen Haustiere und verdienen dabei Tokens durch das Spielen von 2D-Minispielen. Dieses Konzept kombiniert auf geschickte Weise Unterhaltung mit finanziellen Anreizen. Zugleich dürfte dank Web3-Technologie alles deutlich immersiver und reizvoller als bei den anfänglichen Tamagotchi-Geräten vonstattengehen.

Das enorme Interesse am PlayDoge-Projekt zeigt sich bereits im Presale, der in kurzer Zeit über 3 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. Die zunehmende Berichterstattung auf Plattformen wie YouTube steigert die Bekanntheit weiter und unterstreicht das Potenzial von PlayDoge. Mit einer Mischung aus moderner Technologie, nostalgischem Charme und finanziellen Anreizen positioniert sich PlayDoge als vielversprechender Kandidat im Krypto-Gaming-Markt. Der Krypto-Presale geht im Juni 2024 viral.

Der kontinuierliche Anstieg der Preise vor dem offiziellen Handelsstart bietet die Möglichkeit, frühzeitig Buchgewinne zu erzielen. In nur 24 Stunden steigt hier der Preis das nächste Mal.

Zusätzlich profitieren Investoren von passiven Belohnungen durch das integrierte Staking-Feature. Derzeit können PLAY-Token mit einer starken Rendite von 104 Prozent APY via BNB gestakt werden. Erst gestern führte das Team das Staking über Ethereum ein - hier gibt es aktuell sogar noch eine Rendite von über 2000 Prozent. PlayDoge ist Multichain-fähig.

PlayDoge hebt sich mit dem neuen Ansatz deutlich von typischen Meme-Coins ab, indem es die Popularität von Memes nutzt, um ein nachhaltiges und unterhaltsames Gaming-Erlebnis zu schaffen. Wenn das Marktsegment weiter Stärke zeigt, scheint PlayDoge nach Axie Infinity und Notcoin ein heißer Kandidat.

