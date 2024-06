Krypto-News: Dieser Krypto-Trader wurde mit Meme-Coins in nur 10 Tagen zum Millionär

Es gibt auch in der Krypto-Welt immer wieder unglaubliche Geschichten, die selbst erfahrene Trader kaum glauben können. So konnte nun ein unbekannter Krypto-Händler mit etwas Glück und Timing seinen geringen Einsatz zu gleich mehreren Millionen US-Dollar ausbauen.

Hierfür setzte laut Coindesk der nicht näher genannte Krypto-Anleger sein Glück in den Celebrity-Coin der Musikerin Iggy Azalea und konnte mit seiner Investition in MOTHER zum Millionär werden. Doch was genau steckt überhaupt hinter diesem Coin und wieso konnte er innerhalb von gerade einmal zehn Tagen eine so unglaubliche Rendite erzielen?

9 Millionen US-Dollar in 10 Tagen: Ein unglaublicher Gewinn

Den richtigen Meme-Coin zu finden, der eine unglaubliche Rendite erzielen wird, ist nicht einfach. Gelungen ist dies nun einem Krypto-Anleger, der sich mit einem Einsatz von gerade einmal 3.000 US-Dollar selbst zum Millionär küren konnte. So investierte er in den noch jungen Meme-Coin MOTHER, der auf der Solana-Blockchain basiert und aktuell als der erfolgreichste Celebrity-Coin überhaupt gilt. Hinter ihm steht die Musikerin Iggy Azalea, deren Songs auf Spotify und Co. hunderte Millionen Mal gehört werden. Sie ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen in den USA und mit ihrer Musik besonders erfolgreich.

Der Mother Iggy (MOTHER) Chart seit seiner Einführung (Quelle: CoinMarketCap)

Die junge Kryptowährung wurde erst am 28. Mai dieses Jahres herausgebracht und konnte somit innerhalb weniger Tage einen unglaublichen Kursanstieg verzeichnen. Genutzt wurde hierfür die junge Plattform PumpDOTfun, die seit einigen Wochen als ein in der Krypto-Community umstrittenes Launchpad fungiert. Hier werden vor allem Meme-Coins auf der Solana-Blockchain herausgebracht, was der Plattform starke Umsätze bescheren konnte. Schließlich bekommt sie pro Trade 1 % der gehandelten Summen, was derzeit tagtäglich 1,5 Millionen US-Dollar in die Kassen bringt. Damit ist die neue Plattform sogar zeitweise erfolgreicher als die Solana-Blockchain und der ADA-Token.

Derzeit hält die Entwickler-Wallet, die den MOTHER-Token auf den Markt gebracht hat, immer noch Coins im Wert von 4 Millionen US-Dollar. Die Vermutung liegt nahe, dass diese Wallet tatsächlich Iggy Azalea gehört, die öffentlich für ihren Token Werbung gemacht hat. Ob sie das Geld allerdings nötig hat, ist fraglich, denn laut MediaMass besitzt sie ein Vermögen von über 215 Millionen US-Dollar.

Immer mehr kritische Stimmen für Celebrity-Coins

Azalea ist allerdings nicht die einzige Prominente, die in den letzten Wochen eine eigene Kryptowährung auf den Markt gebracht hat. Auch Caitlyn Jenner - ehemalige Olympia-Teilnehmerin und Sport-TV-Stimme - brachte erst vor kurzem einen eigenen Coin heraus, der mittlerweile allerdings über 75 % an Wert verloren hat.

Der neue Trend trifft allerdings nicht nur auf positive Stimmen, sondern auch vermehrt auf Kritik aus Reihen der Krypto-Entwickler-Szene. So meldete sich unter anderem Vitalik Buterin - Entwickler und Mitbegründer von Ethereum - zu Wort. Er erklärte auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), dass er unglücklich über diese Entwicklung sei.

I'm feeling quite unhappy about with "this cycle's celebrity experimentation" so far.



"Financialization as a means toward an end", I can respect if the end is worthy (healthcare, open source software, art, etc). Financialization *as the final product*,



Ashton and Mila's… - vitalik.eth (@VitalikButerin) June 5, 2024

So sagte er wörtlich, dass er "Finanzialisierung als das Endprodukt" letztendlich einfach nur "zum Kotzen" findet. Er könne es zwar verstehen, wenn man Meme-Coins als Mittel zum Zweck zur Finanzierung - zum Beispiel von Open Source Software, Gesundheit, Kunst, etc. - nutzt. Doch immer mehr Prominente würden Kryptowährungen nur deshalb herausbringen, um sich selbst zu bereichern.

Es gibt sogar seit einigen Tagen Vorwürfe darüber, dass es Insider-Handel gegeben habe, der aus dem direkten Umfeld von Iggy Azalea stammen soll. Zeitweise fiel der Kurs von MOTHER deshalb auch stark, allerdings versprach Azalea nun, sich stärker um den Token zu kümmern.

Klar ist, dass viele Solana-Meme-Coins nur deshalb auf den Markt gebracht werden, um eine Bereicherung der Entwickler zu ermöglichen. Da dies langfristig nicht funktionieren kann, verschwinden diese Coins häufig schnell wieder. So sollten Krypto-Anleger unbedingt darauf achten, dass solche Investitionen besonders häufig nach hinten losgehen können. Sinnvoller ist es da, eine Kryptowährung zu wählen, die einen tatsächlichen Nutzen besitzt und langfristig geplant hat.

