Der milliardenschwere Datensoftware-Konzern Palantir will über den militärischen Sektor hinaus wachsen. CEO Alex Karp hat Großes vor mit dem Unternehmen. Experten haben allerdings Zweifel.Der Datenanalyse-Spezialist Palantir Technologies hat sich für die Zukunft viel vorgenommen und will vor allem im Bereich der Künstlichen Intelligenz stark wachsen, wie Konzernchef Alex Karp auf der exklusiven AIPCon-Konferenz betonte. Dabei stellte er vor allem die Rolle des Unternehmens bei der Anwendung von KI im militärischen Sektor sowie im kommerziellen Bereich in den Vordergrund und unterstrich damit die neue strategische Ausrichtung des Unternehmens. Während des Events in Palo Alto, Kalifornien, …