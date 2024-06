Im Rahmen der exklusiven Veranstaltung AIPCon, ausgerichtet von einem führenden Softwareunternehmen, unterstrich der Geschäftsführer die wachsende Bedeutung der KI-Technologie für die Wirtschaft und Produktivität. Angewendet werden diese Erkenntnisse unter anderem in einem Fünfjahresprojekt des US-Verteidigungsministeriums, das dem Militär schnellere und genauere Information mittels künstlicher Intelligenz ermöglichen soll. Mit über 70 Kunden, darunter namhafte Luftfahrt- und Technikunternehmen, die interessiert die Integration von KI-Tools in ihr Geschäft diskutierten, wurde die Veranstaltung in Palo Alto zum Epizentrum neuer Entwicklungen.

Innovationstreiber KI-Plattform

Die vierte AIPCon innerhalb eines Jahres zeigte Projekte, die von Prototypen zu Produktionslösungen gereift sind, und führte die neu ins Leben gerufene Entwicklergemeinschaft ein. Ein Krankenhaus in [...]

