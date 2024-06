Im Interview mit Michael Bülter von Stemmer Imaging erhalten wir spannende Einblicke in seinen Werdegang, die Dienstleistungen und die Zukunftsvisionen des Unternehmens. Hintergrund und Einstieg Werdegang:Michael Bülter kam über LinkedIn zu Stemmer Imaging. Er war von der Struktur und der technologischen Ausrichtung des Unternehmens beeindruckt, was ihn dazu bewog, Teil des Teams zu werden. Unternehmen:Stemmer Imaging ist ein führender Anbieter von professionellen Industriekameras und Bildverarbeitungstechnologie. Interessanterweise produziert das Unternehmen keine eigenen Kameras. Stattdessen liegt der Fokus auf der Integration von Hardware mit eigens entwickelter oder zugekaufter Software. Darüber hinaus bietet Stemmer Imaging umfassendes Projektmanagement an. Geschäftsmodell und Produkte Geschäftsbereiche:Stemmer Imaging ...

