Die Lage bei der Gamestop-Aktie hatte sich zeitweise schon etwas beruhigt, doch der wohl bekannteste Aktionär des Unternehmens in Form von Keith Gill, auch bekannt als "Roaring Kitty" sorgt nun wieder für verrückte Szenen. Am Donnerstag kündigte er für den heutigen Freitag einen Livestream bei YouTube an. Es wäre der erste seit knapp vier Jahren.Anzeige:In der Vergangenheit erklärte Gill gerne lang und breit, weshalb er bei Gamestop (US36467W1099) mit massiven Kursgewinnen rechnet. Rund drei Jahre lang war der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...