101 Absolventen stärken das KI-Ökosystem der VAE in den Bereichen Forschung, Entwicklung sowie kommerzielle Anwendungen und schaffen somit ein KI-Tech-Zentrum des globalen Südens

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, June 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seine Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und Vorsitzender des Exekutivrats von Abu Dhabi, hat am 6. Juni an der Abschlussfeier 2024 der Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) teilgenommen und 101 Absolventen aus 22 Ländern geehrt, die Postgraduiertenabschlüsse in wichtigen KI-Bereichen wie Computervision (CV), maschinelles Lernen (ML) und die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) erhielten.

An der Veranstaltung nahmen auch Seine Exzellenz Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, Minister für Industrie und fortschrittliche Technologie der VAE und Gründungsvorsitzender des Kuratoriums der MBZUAI, sowie weitere Würdenträger teil.

"Noch bevor viele andere Länder das Potenzial der künstlichen Intelligenz erkannten, förderte die Regierung diesen Bereich in den VAE", erklärte Dr. Al Jaber. "Sie trugen maßgeblich zum Erfolg von Unternehmen wie G42 und großen Sprachmodellen wie Falcon bei. Infolgedessen schafft dieses kleine Land ein Ökosystem der Spitzenklasse für KI-Talente und Unternehmen. Wir gewinnen wichtige Investitionen von führenden Technologieunternehmen wie Microsoft und entwickeln uns zu einem bedeutenden Zentrum für KI-Innovationen und -Anwendungen."

Dr. Al Jaber betonte, dass es sich bei der Entwicklung der KI neben der Beschleunigung der Energiewende und dem Aufstieg der Schwellenländer und des globalen Südens um einer der drei zukunftsweisenden Megatrends handelt: "Das zunehmende Fachwissen der Abschlussklasse 2024 wird der Schlüssel zu Lösungen für einige der dringendsten Herausforderungen der Welt sein. Damit wir die ehrgeizigen Ziele des auf der COP28 im Dezember in Dubai vereinbarten historischen VAE-Konsenses erreichen können, muss die KI eine entscheidende Rolle spielen."

Bei der dritten und größten Abschlussfeier des MBZUAI wurden die ersten Doktoranden der Universität im Bereich ML sowie Masterabsolventen in ML (55), CV (28) und NLP (12) geehrt. Die Studierenden kamen unter anderem aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Indien, Vietnam, Pakistan, Äthiopien und Sri Lanka.

Der Präsident und Universitätsprofessor der MBZUAI, Eric Xing, kommentierte dies wie folgt: "Die Abschlussklasse 2024 der MBZUAI stellt die zukünftigen Führungspersönlichkeiten in den Bereichen Technologie, Innovation und Kreativität. Sie sind bereit, die Verantwortung zu übernehmen, die mit der Leitung eines so mächtigen und transformativen Instruments einhergeht. Sie verlassen uns mit dem Wissen, den Fähigkeiten und einem tiefen Verständnis für die vor ihnen liegende Chance - die Möglichkeit der Gestaltung einer Zukunft, in der KI der Menschheit mit Mitgefühl und unerschütterlichen ethischen Standards dient - sie sind bereit, die größten Herausforderungen zu meistern, vor denen unsere Welt heute steht."

Fünf Jahre nach ihrer Gründung zählt die MBZUAI nun zu den 100 besten Informatik-Universitäten der Welt und gehört mit ihren Spezialisierungen in den Bereichen KI, CV, ML, NLP und Robotik zu den 20 besten (CSRankings).

