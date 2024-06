Nach einer beeindruckenden Handelswoche schloss PayPal mit einem bemerkenswerten Plus ab. Der neueste Kurs liegt bei 62,31 €, was einem Anstieg von 1,22 % in den letzten sieben Tagen entspricht. Dieser erfolgreiche Abschluss könnte den Beginn eines neuen Aufwärtstrends signalisieren, der auch durch die jüngsten Zinssenkungen in der Euro-Zone begünstigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...