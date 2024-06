thyssenkrupp nucera ist wohl definitiv Welt-Marktführer für die alkalische Elektrolyse, steigt mit Fraunhofer in die Hochtemperaturelektrolyse ein, greift damit frontal Bloom Energy an und plant den weiteren Ausbau der alkalischen Elektrolyseur-Produktion im mehrfachen GW-Bereich. Und die notwendige Nachfrage? Bei thyssenKrupp nucera fanden sich in den letzten 1-2 Jahren in den Orderbüchern genau die Grossaufträge wieder, nach denen Nel, Plug Power und die anderen PurePlayer bisher grösstenteils vergeblich lechzen. Aufträge sind nötig, denn es geht um Kapazitätsausbau bei thyssenkrupp nucera, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...