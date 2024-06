Nvidia hat kürzlich einen Aktiensplit durchgeführt, bei dem Aktionäre am 6. Juni 2024 neun zusätzliche Aktien für jede gehaltene Aktie erhielten. Dieser Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Nvidias Börsenwert dank des KI-Booms auf über 3 Billionen Dollar gestiegen ist, was das Unternehmen kurzzeitig vor Apple und hinter Microsoft auf Platz zwei der wertvollsten Unternehmen bringt. Nvidia profitiert erheblich vom Umsatzwachstum und der ...

