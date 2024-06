Das Einzelhandelsunternehmen lässt über 70 seiner Standorte in Polen mit Ladestationen ausrüsten. Eine entsprechende Kooperation hat Carrefour nun mit dem Ladeinfrastruktur-Anbieter Eleport geschlossen, welche bis 2025 die Installation von insgesamt über 170 Ladepunkten in 65 polnischen Städten vorsieht. Derzeit werde "an den administrativen Abläufen und der Vorbereitung der einzelnen Standorte für die Installation der Geräte gearbeitet", heißt es ...

