Baden-Baden (ots) -8. Juni auf dem Maimarktgelände / mit badmómzjay, Levin Liam, Mayberg u. a."DASDING Morgens klarkommen"-Moderatorin Celine Jost eröffnete am heutigen Samstag, 8. Juni um 15 Uhr, das dritte "DASDING Festival" auf dem Maimarktgelände in Mannheim: "Schön, dass Ihr da seid, hier mit uns feiert. Wir haben ein richtig, richtig geiles Line-up. [...] Es ist das erste Jahr, dass wir hier eine Open-Air-Stage haben. [...] Genießt es, feiert es". Das Motto des Tagesfestivals: die besten, jungen und angesagten Musiker:innen aus Deutschland auf einem Platz zu versammeln. Partner und Veranstalter des Festivals ist Delta Konzerte.Line-up zu 50 Prozent weiblichElf Acts bringen eine schöne Mischung aus Hip Hop, Pop und Indie auf eine große Zeltbühne, seit diesem Jahr zum ersten Mal auch auf eine Open-Air-Bühne auf dem Mannheimer Maimarktgelände. Die Hälfte des Line-ups besteht dabei aus Frauen. Neben Paula Carolina, Baby B3ns und der Newcomerin Ellice, setzt das DASDING Festival mit Headlinerin badmómzjay bewusst auf ein ausgeglichenes Line-up. Für die Eröffnung dieses einzigartigen Festivals sorgt die vielversprechende Newcomerin NNOA. Mayberg, Levin Liam, Berq, Kasi, PaulWetz und Lena&Linus vervollständigen das Line-up.Start in den FestivalsommerMit der eintägigen Veranstaltung startet DASDING in den Festival-Sommer. Im Radio und auf Social Media berichtet DASDING während des Festivals aus Mannheim. Zudem gibt es am Sonntag, den 9. Juni, ab 14 Uhr eine große Spezialsendung zum Festival, mit Live-Songs, Interviews der Artists und vielem mehr.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/drittes-dasding-festival-in-mannheim-startetPressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, 0172 7500791, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5796870