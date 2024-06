CureVac, das in der Biotechnologiebranche tätig ist, musste einen Kursverlust auf 4,16 Euro verkraften, was einem Rückgang von 9,05 Prozent in der letzten Woche entspricht. Die Aktie des Unternehmens, das vormals einen beachtlichen Anstieg von annähernd 30 Prozent innerhalb der vorhergegangenen fünf Tage verzeichnet hatte, erlebte Ende der Woche jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...