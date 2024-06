Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Internationale Finanzinstitute und globale Partner sind beim HiFS Frontier Forum 2024 zusammengekommen. Gemeinsam erörterten sie, wie Cloud-, Netzwerk-, Speicher- und Recheninfrastrukturen koordiniert eingesetzt werden können, um die Ausfallsicherheit von Finanzsystemen zu erhöhen und Innovationen im Finanzdienstleistungssektor zu unterstützen, ohne dass Ausfallzeiten, Wartezeiten, Berührungspunkte und Vertrauen entstehen.1 Agilität und Ausfallsicherheit durch branchenführende Innovation im Bereich der digitalen FinanzinfrastrukturDavid Shi, Vice President, ICT Marketing und Solution Sales, sieht Huawei als vertrauenswürdigsten Partner für die Finanzbranche. Huawei wird sich auch in Zukunft in der Finanzbranche engagieren und robuste Infrastrukturen als solides Fundament für die digitale und intelligente Transformation aufbauen.Unser Ziel ist es, die Innovation von Finanzdienstleistungen durch bahnbrechende Produkte zu unterstützen und erstklassige professionelle Dienstleistungen anzubieten, um die stabile Entwicklung des Finanzsektors zu gewährleisten.2 Ausfallsicher und autonom für Bank 4 ZerosKing Tsui, CTO der Digital Finance Business Unit, Enterprise Sales Department bei Huawei, betrachtet den Aufbau von finanzieller Resilienz als ein großes systematisches Projekt, das die effektivste Methodik und ein vollständiges Lebenszyklusmanagement von Planung, Aufbau, Betrieb und kontinuierlicher Optimierung erfordert. Zudem stellte er die "4 Zeros"-Lösung von Huawei für den Finanzbereich vor. Die Lösung nutzt die iBASE-Methodik und -Tools (Insight-Blueprint-Architecture-Step-Evaluation), integriert führende IKT-Produkte und -Technologien und bietet professionelle Dienstleistungen aus einer Hand, um ein reibungsloses System-Upgrade zu ermöglichen.Laut Steven Zhao, Vice President, Huawei Data Communication Product Line, revolutioniert KI im Zeitalter der Intelligenz die Finanzdienstleistungen, indem sie die Innovation beschleunigt und die Modernisierung und Transformation von Finanznetzwerken vorantreibt. Huawei hat die Xinghe Intelligent Financial Network Solution vorgestellt, eine bahnbrechende, KI-gestützte Lösung, die Intelligenz für Finanznetzwerke bereitstellt, um deren Resilienz, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit zu verbessern und zugleich neue Verbindungen für intelligentere Finanzdienstleistungen zu schaffen.Michael Fan, Vice President, Huawei Data Storage Product Line, kündigte an, dass Huawei sich weiterhin auf die Herausforderungen konzentrieren wird, mit denen seine Kunden aus dem Finanzsektor im KI-Zeitalter konfrontiert sind. Wir haben den neuen Hochleistungsspeicher OceanStor A800, den Scale-Out-Speicher OceanStor Pacific 9550 mit hoher Kapazität und Zuverlässigkeit, die All-Flash-Appliance OceanProtect E8000, die einen umfassenden Schutz für Finanzdaten bietet, eine mehrschichtige Lösung zum Schutz vor Ransomware mit Netzwerkspeicher-Kooperation sowie das globale Dateisystem Omni-Dataverse vorgestellt. Diese Lösungen ermöglichen den Aufbau eines soliden Data Lake für KI-Anwendungen mit Leistungs-, Kapazitäts- und Datenschutz-Pools zur Verbesserung der Agilität und Resilienz von Finanzdienstleistungen.Huawei hat außerdem eine Finanzdienstleistungslösung mit digitaler Intelligenz entwickelt, die den gesamten Lebenszyklus von Planung, Bau, Betrieb und Optimierung abdeckt. Diese Lösung bietet eine zielgerichtete Netzwerkplanung auf Basis von Netlive sowie DR-Management auf Basis von iDRP und Smart NOS, um den Aufbau ausfallsicherer Rechenzentren im Finanzbereich zu unterstützen und die Servicekontinuität sicherzustellen.Bis heute hat Huawei über 3.600 Finanzkunden in mehr als 60 Ländern und Regionen bedient, darunter 53 der 100 größten Banken der Welt.Nähere Informationen erhalten Sie unter folgendem Link:https://e.huawei.com/en/industries/financeFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2433085/image_986294_32846265.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2433098/image_986294_32846421.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/agilitat-und-ausfallsicherheit-durch-branchenfuhrende-innovation-im-bereich-der-digitalen-finanzinfrastruktur-302167668.htmlPressekontakt:hwebgcomms@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053057/100920258