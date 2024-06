INJ Kurs erreicht 30 Dollar - darum könnte sich der Kurs in den kommenden Wochen verdoppeln

Der Kurs der Kryptowährung INJ hat kürzlich die Marke von 30 Dollar erreicht, und viele Anleger und Analysten sind nun optimistisch, dass sich dieser Trend fortsetzen könnte. Angesichts der aktuellen Marktentwicklung und der technischen Indikatoren gibt es starke Hinweise darauf, dass INJ in den kommenden Wochen eine erhebliche Wertsteigerung erfahren könnte. Wie wird es für den Coin nun also weitergehen?

INJ beginnt sich gerade von größerer Korrektur zu erholen

Die Kryptowährung INJ des Krypto-Projekts Injective gehört derzeit zu den spannendsten Coins auf dem Markt. Trotz einer allgemeinen Marktkorrektur in den letzten 24 Stunden konnte sich INJ diesem negativen Trend widersetzen und einen Tagesgewinn von 3,4 % verzeichnen. In der vergangenen Woche ist der Coin sogar um über 23 % gestiegen und im letzten Monat betrug der Zuwachs über 26 %. Dadurch hat INJ aktuell eine Marktkapitalisierung von 2,8 Milliarden USD und rangiert als 41. größte Kryptowährung am Markt. Das Handelsvolumen zeigt ebenfalls seit mehreren Tagen eine steigende Tendenz und liegt inzwischen bei fast 400 Millionen USD in den letzten 24 Stunden.

Besonders interessant wird es jedoch, wenn man den Chart von INJ auf höheren Zeitebenen betrachtet und die jüngste Entwicklung des Coins analysiert. Vom Tiefststand des letzten Bärenmarktes, als der Wert teilweise kaum mehr als einen Dollar betrug, konnte sich der Coin bis Ende 2023 bereits gut erholen und erreichte fast zehn Dollar. Richtig los ging es für INJ im Dezember 2023, als der Coin auf ein neues Allzeithoch schoss und im März 2024 seinen bisherigen Höchststand von über 52 USD erreichte. Auf diese Rallye folgte, wie auch im breiteren Kryptomarkt zu dieser Zeit, eine Korrektur, die INJ in den Monaten April und Mai um über 50 % von diesem Höchstwert zurückfallen ließ und den Coin auf knapp über 20 USD drückte.

Seit dem Erreichen dieses Tiefstwerts Mitte Mai konnte INJ jedoch wieder an Wert gewinnen. In den letzten 24 Stunden gelang es ihm, erneut über 30 USD zu steigen. Die Entwicklung deutet auf eine eindeutige Bodenbildung hin, von der aus der Coin nun in immer schnellerem Tempo zu steigen beginnt. Solche Entwicklungen sind oft ein Zeichen für den Beginn einer bullischen Marktphase und führen viele INJ-Anleger zu der Frage, wie es für den Coin weitergehen könnte und ob möglicherweise eine massive Rallye von über 100 % bevorsteht.

Bietet die Erholung Potenzial für eine 2X Rallye?

Bei der Analyse der zukünftigen Wertentwicklung von INJ lassen sich sowohl ein optimistisches als auch ein pessimistisches Szenario aufstellen. Im optimistischen Szenario könnte INJ es schaffen, sich oberhalb des wichtigen Support-Bereichs bei 30 USD zu halten und von dort aus weiter in Richtung des nächsten größeren Widerstands bei 35 USD zu steigen. Historisch gesehen war der Kursbereich zwischen 30 und 35 USD stark umkämpft, weshalb hier erneut mit Widerstand zu rechnen ist. Sollte INJ jedoch die 35 USD überwinden, könnte die Rallye exponentielle Züge annehmen und den Kurs in kurzer Zeit auf 50 USD und möglicherweise auf ein neues Allzeithoch oder sogar auf 60 USD und darüber hinaus katapultieren.

Auf der anderen Seite muss jedoch berücksichtigt werden, dass INJ gerade erst den Widerstand bei 30 USD überwunden hat und es durchaus möglich ist, dass dieser in den kommenden Stunden oder Tagen wieder verloren geht. Das könnte durch einen weiteren Rückgang des breiteren Kryptomarktes ausgelöst werden, wodurch INJ dem Verkaufsdruck nicht länger standhalten könnte. Sollte dies geschehen, wäre spätestens bei 25 USD mit starkem Support zu rechnen, und es wäre zum aktuellen Zeitpunkt unrealistisch anzunehmen, dass der Kurs unter 20 USD fallen könnte.

Grundsätzlich bietet INJ derzeit eine interessante Kursentwicklung mit erheblichem Rallye-Potenzial in den kommenden Wochen und Monaten. Dennoch handelt es sich hier um eine bereits gut etablierte Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung im Milliardenbereich, deren Aufwärtspotenzial im Vergleich zu brandneuen, jungen Coins wie beispielsweise TUK beschränkt erscheint. Solche neuen Projekte könnten für Anleger, die auf der Suche nach größeren Gewinnmöglichkeiten sind, daher noch interessanter sein.

TUK - eine renditeträchtige Investitionsalternative zu INJ?

TUK ist die brandneue Kryptowährung des innovativen Krypto-Projekts eTukTuk. Das Projekt plant, ein ultimatives Play-to-Earn-Abenteuer auf den Markt zu bringen, bei dem Spieler in die Rolle eines eTukTuk-Fahrers auf den belebten Straßen Sri Lankas schlüpfen. Die Spieler können dabei Aufträge erledigen und Fahrgäste von A nach B transportieren, um echte TU Coins zu verdienen. Das Spiel legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein, was durch das elektrifizierte TukTuk unterstrichen wird. Dieses stellt eine fiktive Alternative zu den konventionellen Verbrenner-TukTuks dar und verdeutlicht das Engagement des Projekts für eine grünere Zukunft.

Durch das Spielen des Spiels können die Spieler nicht nur Spaß haben, sondern auch echte Renditen in Form von TUK Coins erzielen. Zusätzlich bietet eTukTuk eine weitere Renditemöglichkeit: Die TUK Tokens können für eine jährliche Staking-Rendite von 82 % eingesetzt werden. Das ermöglicht es den Anlegern, passives Einkommen zu generieren, während sie gleichzeitig zum Erfolg und Wachstum des Projekts beitragen.

Das Play-to-Earn Projekt eTukTuk ist noch so neu, dass der Coin TUK sogar noch vor seiner ersten Markteinführung steht und aktuell im Pre-Sale für nur 0,0325 USD erworben werden kann. Der Pre-Sale hat bereits über 3,4 Millionen USD an Investitionen eingebracht, was das große Interesse vieler Anleger an diesem vielversprechenden Play-to-Earn-Krypto-Projekt verdeutlicht.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.