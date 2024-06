Beiersdorf: Sommer, Sonne, Sonnencreme!

Dynamische Erholung möglich!

Beiersdorf ist ein international führendes Markenartikel-Unternehmen und hauptsächlich im Bereich Kosmetik und in der Herstellung von Klebebändern tätig. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nivea, Eucerin, Labello, 8×4 und tesa. Nach einer volatilen Seitwärtsbewegung startete das Beiersdorf-Papier im April eine Rallybewegung. Auf diese Performance-Phase folgte ein Pullback zum EMA-50.

Beiersdorf-Aktie: Chart vom 07.06.2024, Kürzel: BEI, Kurs: 144.70 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei einem Breakout über 145.10 Euro würden wir ein Kaufsignal erhalten. Startet danach eine dynamische Bewegung, wäre ein erster Zielbereich für die Bullen die Kursmarke bei 155 Euro.

Mögliches bärisches Szenario

Bei Schlusskursen unterhalb der 50-Tagelinie würde sich die Lage eintrüben und die komplette Rallybewegung könnte negiert werden.



Meinung

Beiersdorf zählt zu den defensiven Werten. Aber gerade in der Ferien- und Urlaubszeit greifen die Menschen zu den Sonnenschutzartikeln des Unternehmens. Egal ob in fernen Urlaubs-Destinationen oder im Freibad ums Eck, Nivea-Sonnencreme ist häufig im Gepäck. Die Beiersdorf-Papiere wurden nach ihrem jüngsten Rücksetzer von den Anlegern am EMA-50 wieder aufgegriffen. Bei weiterer Stärke könnte eine Positions-Eröffnung in dem Papier des Konsumgüterherstellers durchaus aussichtsreich sein.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 32.49 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 34.87 Mio. EUR

Meine Meinung zu Beiersdorf ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 08.06.2024

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

