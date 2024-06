Die EZB hat sich nach vorne getraut und die Zinswende in die Wege geleitet, doch in den USA wurden Hoffnungen auf Zinssenkungen durch wieder einmal starke Arbeitsmarktdaten gedämpft. Unter dem Strich bleibt so ein gemischtes Bild und an der Börse zeigt sich so manche Hängepartie. Auch abseits davon blieben Begeisterungsstürme eher aus.Nur kurzfristig ging die Aktie von Gamestop (US36467W1099) am Donnerstag durch die Decke, nachdem der Finfluencer Keith Gill einen Livestream für Freitag ankündigte. Tags darauf war von der Euphorie nicht mehr viel ...

