Trump Coins gehen steil - Das ist der Grund für den Anstieg in $STRUMP und $BABYTRUMP

Donald Trump hat schon während seiner Präsidentschaft stark über seine Posts auf Twitter (das heutige X) bewegt. Damals war es noch eher der Aktienmarkt. Doch auch heute bewegt er noch zahlreiche Märkte, vor allem im Kryptomarkt, wo es mittlerweile mehrere Meme-Coins mit dem ikonischen Expräsidenten und derzeitigen Präsidentschaftskandidaten gibt. Und während es der Bitcoin trotz positiver Nachrichtenlage und Prognosen einfach nicht aus seiner Korrektur unter dem Allzeithoch von 73.750 zu schaffen scheint, können die Trump-Coins $STRUMP, $TRUMP und $BABYTRUMP sogar richtig gute Gewinne erzielen.

In den letzten 24 Stunden gehörten die 3 Trump-Coins nämlich zu den stärksten Coins am gesamten Kryptomarkt. Dabei wird die Performance-Liste von $STRUMP angeführt, der mit +13,40 % heute der zweitstärkste Meme-Coin ist. Zum Vergleich, der Bitcoin ($BTC) ist im selben Zeitraum um -2,59 % gefallen! Damit zeigen $STRUMP, $TRUMP und $BABYTRUMP eine starke Outperformance zum allgemeinen Kryptomarkt und das hat auch fundamentale Gründe!

(Unter den 5 stärksten Meme-Copins befinden sich mit $STRUMP, $TRUMP und $BABYTRUMP gleich 3 Trump Meme-Coins - Quelle: Coinmarketcap)

Donald Trump möchte der erste "Krypto-Präsident" werden

Die Trump-Coins konnten bereits nach Trumps Verurteilung vor nicht ganz 2 Wochen - die viele seiner Anhänger als politisch motiviert bezeichneten - einen starken Anstieg verzeichnen. Seitdem ging es allerdings wie fast im gesamten Kryptomarkt eher in die Korrektur. Wie Cointelegraph auf X (ehemals Twitter) heute schrieb, erklärte Donald Trump auf einer Benefizveranstaltung, er wolle der erste "Krypto-Präsident" der Vereinigten Staaten von Amerika werden. Dabei bezog sich Cointelegraph auf einen entsprechenden Bericht von Reuters.

According to Reuters, Donald Trump declared his intention to become the "Crypto President" at a recent fundraiser event. https://t.co/NFTz6emsCu - Cointelegraph (@Cointelegraph) June 8, 2024

Erst vor Kurzem hatte der Präsidentschaftskandidat der Republikaner bekannt gegeben, zukünftig auch Wahlkampfspenden in verschiedenen Kryptowährungen zu akzeptieren. In der Tat tut sich Donald Trump also als großer Freund aller Kryptoanleger hervor. Sollte er den Wahlkampf tatsächlich gewinnen und somit ein zweites Mal als US-Präsident vereidigt werden, könnte das also mit einem regelrechten Boom in der Kryptobranche einhergehen. In dem Fall wäre die SEC in naher Zukunft wahrscheinlich etwas liberaler auf den Kryptomarkt gestimmt und würde weniger Probleme verursachen. Das dürfte nicht nur $STRUMP, $TRUMP oder $BABYTRUMP auf neue Höchststände heben, sondern auch viele andere Kryptowährungen.

$STRUMP wird am 12.06. an neuer CEX gelistet!

Neben Donald Trump selbst gibt es auch noch andere Gründe, die vor allem $STRUMP zu Kursgewinnen verhelfen. Einer davon ist zweifellos das für den 12. Juni geplante Listing an der 15. größten Kryptobörse BingX. Auf dieser handeln über 10 Millionen Nutzer und es ist sehr wahrscheinlich, dass $STRUMP mit dem Listing deutlich populärer wird und das Handelsvolumen stark ansteigt. Auch am X-Account des Trump-Coins findet sich entsprechende Vorfreude.

NEW TOP TIER CEX LISTING CONFIRMED!



Exchange: BingX



Official Listing Date: June 12, 2024



The 15th biggest CEX in the world, with over 10 million users worldwide and $50 billion in daily trading volume, is the perfect platform to propel Super Trump Coin to new heights! pic.twitter.com/r7t1CEE2uV - Super Trump Coin (@SuperTrumpCoin) June 7, 2024

Auch am X-Account des Trump-Coins findet sich entsprechende Vorfreude. Als Maga ($TRUMP) damals an dieser Börse gelistet wurde, erhöhte sich die Marktkapitalisierung auf das 500-fache und diese liegt mittlerweile bei 584 Mio. Dollar. Auch der Kurs des Coins ist inzwischen auf 12,57 gestiegen, was eine sehr hohe Bewertung für einen Meme-Coin darstellt.

$STRUMP trotzt dem Markt

Die Stärke in den Trump-Coins hat natürlich so manchen Trader und Analysten auf den Plan gerufen, die jetzt insbesondere $STRUMP genauer unter die Lupe nehmen. Dieser zeigt nämlich eine gewaltige relative Stärke zum allgemeinen Markt, wie auch der Analyst TraderPA bemerkt und mit seinen mehr als 50.000 Abonnenten auf X mitteilt. Seiner Ansicht nach ist gar von einem Anstieg während eines Crashs im Markt zu sprechen. Davon kann zwar speziell beim Bitcoin keine Rede sein, aber die Grundaussage, dass $STRUMP derzeit riesige Chancen bietet, ist auf jeden Fall wahr.

$STRUMP up while market crashed



These meme coins keep surprising me…



I've allocated some profits of my hedge yesterday into here - Bidding on strong coins



Bingx listing soon pic.twitter.com/tQQbYoOtQz - TraderPA (@Trader1PA) June 8, 2024

Sollte Donald Trump die Wahl zum US-Präsidenten gewinnen, sind enorme Anstiege in $STRUMP denkbar. Durch eine solche Nachrichtenlage könnte der beliebte Coin in den Olymp der größten Meme-Coins aufsteigen und eventuell Größen wie $PEPE und $DOGE Konkurrenz machen.

Zudem könnten auch andere Coins wie $BABYTRUMP profitieren und allgemein würde der Kryptomarkt mit so einem liberalen Präsidenten wohl einen nie dagewesenen Boom erleben. Dabei könnten sich Chancen auftun, die Anleger mit dem entsprechenden Wissen in kurzer Zeit und mit kleinem Kapital zum Millionär machen könnten. Eine Plattform, auf der sich Trader und Investoren das entsprechende Wissen aneignen können, ist 99Bitcoins.

Besser als $STRUMP? Lerne jetzt $99BTC kennen.

99Bitcoins: Eine umfassende Lernplattform mit eigenem Coin

Die Plattform 99Bitcoins ist seit Jahren bekannt und beliebt in der Kryptoszene. Auf dieser befinden sich mittlerweile über 79 Stunden Lernmaterial in Videoform. 99Bitcoins hat sich in den vergangenen Jahren also einen Status als renommierte Ausbildungsplattform mit fast 3 Millionen Anlegern im Newsletter und über 700.000 Abonnenten auf Youtube erarbeitet. Dadurch ist die Reichweite enorm, was auch dem ICO des hauseigenen $99BTC-Tokens entgegenkommt. Dieser befindet sich gerade im Vorverkauf und konnte bereits über 2 Mio. Dollar einsammeln, was zeigt, wie enorm die Reichweite und das Potenzial von 99Bitcoins und ihrem $99BTC-Token ist.

(Der neue $99BTC-Token von 99Bitcoins befindet sich derzeit im ICO und konnte bereits über 2 Mio. Dollar einsammeln - Quelle: presale.99bitcoins.com)

Doch nicht nur von der Bekanntheit seines Herausgebers profitiert der Coin. Es gibt auch zahlreiche Anwendungen und Funktionen, die dafür sorgen könnten, dass $99BTC extrem starke Anstiege verzeichnen könnte. So gibt es in Zukunft auf der viel besuchten Lernplattform von 99Bitcoins ein attraktives Learn to Earn Modell. Durch dieses werden Anleger, die sich auf der Plattform fortbilden, mit $99BTC-Token belohnt. Der Coin enthält auch eine attraktive Staking-Funktion, über die Anleger, die ihre Coins in den Staking-Pool geben, mit +845 % Rendite belohnt werden.

Sobald der Coin den Vorverkauf beendet hat, wird es auch exklusive Lerninhalte und Events für alle Investoren mit $99BTC-Token geben. Da der Coin auf 99.000.000.000 limitiert ist, könnte auch das langfristig zu einer starken Kursentwicklung beitragen. Jedoch sollten Anleger sich beeilen, denn bereits in zwei Tagen steigert $99BTC den Preis für den Vorverkauf.

