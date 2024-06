Sektor-Analyse Versicherungsaktien: Sind diese Wertpapiere langweilig?

Jetzt in den Versicherungssektor einsteigen?

Zahlreiche Versicherungsaktien nahe am Allzeithoch! Risiko Zahlungsausfälle bei Immobiliendarlehen?

Versicherungsaktien gelten als solides, aber doch langweiliges Investment. Immerhin haben sich zahlreiche Aktien aus dem Assekuranz-Sektor zuletzt sehr gut entwickelt und notieren in der Nähe ihrer Allzeithochs. Es gibt aber auch sektorspezifische Risiken. Dies gilt etwa für gewerbliche Immobiliendarlehen, insbesondere bei US-Lebensversicherern, die derartige Kredite in erheblichem Umfang in ihren Bilanzen halten. Im Falle einer konjunkturellen Abkühlung könnten vor allem diese Kredite von Zahlungsausfällen betroffen sein. Allerdings verfügen viele Versicherungen über ein solides Risikomanagement. Im Durchschnitt belaufen sich die Kreditvolumen ihrer Immobiliendarlehen auf weniger als 60 Prozent des Beleihungswertes. Selbst bei fallenden Immobilienpreisen haben die Versicherer somit noch einen Risikopuffer, der sie vor Verlusten schützt.

iShares US Insurance ETF (IAK) - ISIN US4642887867

Wer möglichst breit in den Sektor investieren möchte, könnte auf den iShares US Insurance ETF setzen, der den US-Versicherungsmarkt abbildet. Größte Positionen sind Progressive Corp, Chubb Ltd. und die American International Group. Das Wertpapier bewegt sich in einem Aufwärtstrend. Am Ende sehen wir eine Keilformation, die - sofern sie sich nach oben hin auflöst, bullisch interpretiert werden könnte.

Chubb Ltd. (CB) - ISIN CH0044328745

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Zürich, die Aktien werden aber hauptsächlich an der NYSE gehandelt. Zum Portfolio gehören sowohl Direkt- als auch Rückversicherungen. Die Gewinne entwickelten sich in den vergangenen Jahren dynamisch nach oben. Für das Gap Up und ein Allzeithoch im Mai sorgte Warren Buffet, der inzwischen 6.4 Prozent der Chubb-Aktien über die Holding Berkshire Hathaway hält. Solange Kurslücke geöffnet bleibt, dürfte das Wertpapier weiterhin das Interesse der Bullen finden.

Progressive (PGR) ISIN US7433151039

Der Sachversicherer aus Mayfield Village in Ohio fokussiert sich auf Kfz- und Gebäudeversicherungen. Beim Blick auf die fundamentalen Kennzahlen fällt das Gewinnwachstum im Jahr 2023 von 457 Prozent auf. Auch hier gibt es einen sauberen Aufwärtstrend und ein frisches Allzeithoch, so dass Setups in Long-Richtung attraktiv sein könnten.

Munich Re (MUV2) - ISIN DE0008430026

Unter den deutschen Versicherungsaktien sieht für uns die Münchener Rückversicherung am attraktivsten aus. Das Wertpapier notiert unweit des Allzeithochs und auch der 20er-EMA ist nach der Seitwärtsrange der letzten vier Wochen nicht weit weg. Die Gewinnentwicklung der letzten drei Jahre lag jeweils im zweistelligen Bereich, im Jahr davor gar dreistellig.

Assicurazioni Generali (G) - ISIN IT0000062072

Charttechnisch ebenfalls interessant ist der Versicherer mit Sitz in Mailand, einer der weltweit größten Branchenvertreter. Der Kurs hat gerade ein Niveau erreicht, das das Wertpapier zuletzt zu Zeiten der Finanzkrise in den Nullerjahren innehatte. Momentan formiert sich nach dem Dividendenabschlag ein Breakout-Setup, das zu einem Long Trade einladen könnte. Der Name Generali deutet daraufhin, dass man beinahe alles versichert, was den Kunden lieb und teuer ist: Hab & Gut, Haus & Hof, Leib & Leben. Das Gewinnwachstum 2023 war mit über 31 Prozent auch sehr ordentlich.

Tagescharts vom 07.06.2024, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 08.06.2024

