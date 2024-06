Internationaler MemeDay: MEME könnte heute bis zu 36,4 % steigen

Der internationale MemeDay wird heute Geschichte schreiben und soll künftig einer der wichtigsten Feiertage der Krypto-Community werden. Die Idee hatte das Team von 9GAG, das auch den Memetoken mit dem Namen Memecoin erfunden hat. Warum der internationale MemeDay erfunden wurde, worum es sich bei ihm genau handelt und wie sich der dazugehörige Coin entwickeln könnte, erfahren Sie nun in dem folgenden Beitrag.

Memeland von 9GAG führt internationalen MemeDay ein

Es gibt bereits einige Jubiläen, welche am Kryptomarkt gefeiert werden. Zu ihnen zählen unter anderem der Dogeday und der Pizzatag. Nun wurde mit dem MemeDay ein neuer Feiertag eingeführt werden, welcher das Web3 an die Kraft der Gemeinschaft erinnern und diese zelebrieren soll.

Als Datum wurde sich dafür der 9. Juni ausgesucht, sodass Memetoken-Trader diesen Termin in ihren Kalendern vormerken sollten. Schließlich könnten die Memecoins wie auch am Dogeday zu diesem Datum besonders stark im Kurs steigen, sodass sich möglicherweise Handelsstrategien darauf aufbauen lassen.

Ins Leben gerufen wurde Memeland von der Online-Plattform für Memes mit dem Namen 9GAG, welche eine Community von mehr als 200 Mio. Menschen aufgebaut hat. Sie wird insbesondere von Personen aufgesucht, die sich amüsieren wollen. Zudem können somit Ideen ausgetauscht und Interaktionen gefördert werden.

Der erste internationale MemeDay soll zeitgleich in zehn Filialen von McDonalds zelebriert werden. Auf diese Weise kann ein synchronisiertes globales Ereignis ermöglicht werden. Dafür wurden sich die Schnellrestaurants ausgesucht, da sie Kameradschaft und Widerstandsfähigkeit repräsentieren.

Am internationalen MemeDay soll alles gefeiert werden, was mit dem Thema Memes zu tun hat. Somit könnte auch die Web3-Kultur weiter in den Mainstream gelangen und für Aufmerksamkeit sowie weitere Konvertiten sorgen. Ebenso werden der Spaß und die Kreativität der Memeland-Community zelebriert, was zudem der Stärkung der Gemeinschaft dient.

Ebenfalls wird erwähnt, dass die gemeinschaftsorientierten Initiativen zu sinnvollen und realen Interaktionen sowie Traditionen führen sollen. Eingeladen werden alle Schöpfer, Denker und Träumer, um die digitale Gemeinschaftskultur auf ein neues Niveau zu bringen.

Überwiegende finden die Treffen in großen, internationalen Städten Asiens statt, wie Hongkong, Seoul, Kuala Lumpur, Singapur, Taipeh, Bangkok und Ho-Chi-Minh-Stadt. Ebenso gibt es Meetups in westlichen Metropolen wie London, New York und Passo Fundo in Brasilien.

Memecoin (MEME) steigt um 2,81 % durch internationalen MemeDay

Kurzzeitig konnte Memecoin heute von der Nachricht des internationalen MemeDay profitieren und einen Kursanstieg von bis zu 2,81 % verzeichnen. Allerdings hat der Arbeitstag gerade erst in Asien begonnen, sodass in den nächsten Stunden noch mit einer stärkeren Reaktion zu rechnen sein dürfte.

Insbesondere der MEME-Coin könnte von dieser Marketingkampagne profitieren. Denn auch Dogecoin ist in diesem Jahr am Dogeday um 4,01 % gestiegen. Aufgrund des gestrigen Abverkaufs des breiten Kryptomarktes, hat Memecoin ebenfalls eine starke Korrektur von 12,20 % erlitten.

Mittlerweile ist der MEME-Kurs an einem mehrfach getesteten Bodenbereich angekommen. Zwar könnte die Korrektur noch rund weitere 11,0 % gehen, jedoch steht die Chance für einen Test des oberen Widerstandsbereichs hoch.

In diesem Falle könnte der Memecoin um 13,5 % bis 36,4 % steigen, wobei vermutlich am ehesten das 50,0er-Fibonacci-Retracement von 0,02916 USD und das 23,6er-Fibonacci-Retracement von 0,03007 USD getestet werden würden.

Auch wenn es noch einige wesentlich interessantere Memecoins als MEME gibt, so zählt er dennoch zu den vielversprechendsten seines Sektors. Dennoch besteht einiges an Verbesserungsbedarf, was für eine stärkere natürliche Nachfrage sorgen könnte.

Es gibt jedoch auch nützliche Memecoins, welche langfristig ein wesentlich größeres Potenzial bieten. Schließlich haben sie mehr als Viralität und eine aktive Community zu bieten. Stattdessen verwenden einige Entwickler sogar nur noch das Meme-Image, um auf diese Weise leichter an Finanzmittel zu gelangen.

Denn aufgrund der extrem hohen Nachfrage nach Memetoken, die laut den Angaben von Dune bis zu 47 % des DEX-Handelsvolumens ausgemacht haben, wählten viele diese Branding-Strategie, um auf diese Weise leichter Projekte mit einem realen Nutzen zu entwickeln.

Dabei ist eine Vielzahl verschiedenartiger Memecoin-Arten entstanden. Zu ihnen gehören GameFi-Memetoken wie PlayDoge und Sponge sowie KI-Trading-Memecoins wie WienerAI. Andere wie Floki haben sich hingegen auch auf DeFi spezialisiert.

KI-Memetoken könnte stärker als Memecoin (MEME)steigen

Während sich MEME auf den Bereich des Humors und der Unterhaltung fokussiert, sind es bei WienerAI die Verlustvermeidung und Renditesteigerung von Kleinanlegern. Denn laut den Risikowarnhinweisen des Finanzbereichs sollen noch immer 90 % von ihnen Verluste erleiden, weshalb sie von den institutionellen Anlegern auch als "dumb money" verachtet werden.

Somit handelt es sich um eines der größten Probleme des Finanzmarktes, welches unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass Privatanleger gegen die besten Finanzexperten der Welt sowie deren optimierte künstlichen Intelligenzen antreten müssen. Letztere zeichnen sich vorwiegend durch effiziente Marktüberwachungen, statistische Vorteile, blitzschnelle Reaktion und einiges mehr aus.

Mit WienerAI sollen sich Kleinanleger nicht mehr auf fragwürdige Empfehlungen institutioneller Investoren und Banken, Ahnungen und Gier verlassen. Stattdessen werden ihnen mithilfe fortschrittlicher KI-Trading-Tools endlich die Vorteile versprochen, die sie schon so lange erhofft und auch verdient haben. Aufgrund des enormen Nutzens könnte der Coins besonders stark steigen.

Die KI-Tools wurden für den Markt der Kryptowährungen optimiert, weshalb auch der Handel an dezentralen Kryptobörsen unterstützt wird. Auf diesen erhalten die Nutzer die günstigsten Preise und eine garantierte Orderausführung ohne Manipulationen durch fremde MEV-Bots. Somit kann die Rendite auf dem lukrativsten Finanzmarkt zusätzlich gesteigert werden.

Die vielversprechende Kombination aus KI- und Memecoin hat bereits 5 Mio. USD eingeworben und nähert sich dem Finanzierungsziel. Fortan fehlen nur noch rund 150.000 USD, bis der Preis erneut erhöht wird. Derzeit können die Coins noch für 0,000716 USD erworben werden. Hinzu kommt die großzügige Staking-Rendite von 217 % pro Jahr.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.