Intel kämpft sowohl an der Börse als auch auf dem Markt für künstliche Intelligenz (KI)-Chips mit Herausforderungen, was die Anleger besorgt stimmt. Einerseits zeigen Analysen von Intel (NASDAQ:INTC), dass das Unternehmen eine abnehmende Kapitalrendite (ROCE) verzeichnet - ein wichtiger Indikator für die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens. Mit einer ROCE von lediglich 0,4%, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 9,7%, hat Intel über die letzten fünf Jahre einen deutlichen Rückgang von 21% erlebt. Das legt nahe, dass Investitionen in langfristige Projekte bisher keine signifikanten Ergebnisse in Sachen Umsatz erbracht haben, was Zweifel an der Effektivität von Intels Reinvestitionsstrategie aufkommen lässt. Zusätzlich hat der Wert der Aktien innerhalb der letzten fünf Jahre um 24% nachgelassen, [...]

