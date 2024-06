© Foto: Boris Roessler/dpa - dpa-Bildfunk



Die Europäische Zentralbank (EZB) hat trotz anhaltend hoher Inflation und steigender Löhne den erwarteten Zinsschritt vollzogen und die Leitzinsen gesenkt. Analysten der DZ Bank bewerten diesen Schritt mit Skepsis."Die Inflation ist noch nicht besiegt, und wir dürfen bei der Annäherung an das Inflationsziel von 2 Prozent weitere Rückschläge erwarten", so DZ-Analyst Christian Reicherter in einem Research-Bericht. Die Notenbank richtet ihr besonderes Augenmerk auf die Lohnentwicklung im Euroraum, die durch starken Lohndruck vor allem die Dienstleistungspreise nach oben treiben könnte. Vor diesem Hintergrund betonte EZB-Präsidentin Christine Lagarde, dass weitere geldpolitische Anpassungen …