Grüne Aktien arbeiten am Comeback, auch im Wasserstoffsektor.Geht es um die Dekarbonisierung der Umwelt, soll der Wasserstoffbereich eine tragende Rolle einnehmen. Vor allem in energieintensiven Industriezweigen wie der Chemie- und Schwerindustrie wird vermehrt auf Wasserstoff gesetzt. Die Technologie ist in vielen Bereichen vielversprechend, und so können Anleger daran partizipieren:

Den vollständigen Artikel lesen ...