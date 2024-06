5 Gründe jetzt nach den Weltklasse-Entdeckungen einzusteigen

Der Zugang zu Rohstoffen entscheidet über den technologischen Fortschritt einer Gesellschaft.

EXZELLENTE INFRASTRUKTUR UND PLANUNGSSICHERHEIT

Power Nickel (WKN: A3CUEW | ISIN: CA7393011092 | Ticker-Symbol: IVV) ist in der kanadischen Provinz Quebec auf seinem Vorzeigeprojekt 'Nisk' auf der Suche nach Nickel gewesen und hat darüber hinaus Kupfer, Kobalt, Gold, Silber, Blei, Platin und Palladium entdeckt. Diese Entdeckungen rücken nun das Unternehmen in den Fokus von Experten und Investoren, denn Quebec zählt weltweit zu den besten Bergbauregionen. Die Vorkommen haben zudem erhebliche Vorteile, sie sind umgeben von Infrastruktur, z.B. Highway und CO2-freiem Strom aus Wasserkraft. Eine klimaneutrale Mine wird rund um den Globus für Aufmerksamkeit sorgen. Erst kürzlich sprach der erfolgreiche Rohstoffexperte Robert Friedland, CEO von Ivanhoe Capital, in einer Podiumsdiskussion beim 'Qatar Economic Forum' von den neuen Anforderungen an den Bergbau: "Wir müssen definitiv einen Weg finden, um sauber Metalle abzubauen."

ENTDECKUNG VON GEOPOLITISCHER BEDEUTUNG

Der durch Power Nickel nun neu entdeckte Zugang zu den wichtigen genannten Metallen in Nordamerika senkt im Umkehrschluss die Abhängigkeit von China und Russland. Der technische Fortschritt der modernen Gesellschaft lässt keinen Zweifel daran, dass der Bedarf an Metallen weiter steigen wird. Wer den Zugang zu den kritischen Metallen kontrolliert, hat auch Macht über z.B. die Entwicklung von Rüstung, Künstlicher Intelligenz und Mobilität.

ZUGANG ZU MORALISCH UNBEDENKLICHEN METALLEN

Die moralischen Ansprüche einer modernen Gesellschaft lassen zudem Kinderarbeit und Ausbeutung nicht mehr zu. Aus diesem Grund sind ESG-Richtlinien im Zusammenhang mit der Lieferkette nicht nur für Markenhersteller in ihrer Bedeutung gestiegen, sie sind schlichtweg Pflicht geworden und auch hier leistet Power Nickel mit seinen Ansprüchen und Transparenz im Berichtswesen eine vorbildliche Arbeit. Einer staatlichen Unterstützung steht aus heutiger Sicht nichts im Wege, im Gegenteil, Power Nickel erfüllt alle Voraussetzung um ein prestigeträchtiges kanadisches Vorzeige-Bergbau-Unternehmen zu werden.

LABORE BESTÄTIGEN WELTKLASSE-ENTDECKUNGEN

Die prüfenden Labore bestätigen den Erfolg von Power Nickel. Das 'Lion'-Bohrloch PN-24-055 ergab 9,5 % Kupferäquivalent auf 15,4 Metern und lieferte die besten polymetallischen Ergebnisse seit Beginn der Bohrungen des Unternehmens. Hochgradiges Kupfer mit 5,06 %, einschließlich 3,35 g/t Platin, 13,12 g/t Palladium, 0,44 g/t Gold und 22,04 g/t Silber wurden ebenfalls bestätigt. Ein weiteres herausragendes Bohrloch von 'Lion', PN-24-051, ergab 9,1 % Kupferäquivalent auf 11,4 Metern und erweiterte die hochgradigen polymetallischen Ergebnisse. Es wurde auch hochgradiges Platin mit 19,59 g/t gefunden, was in Nordamerika eigentlich unüblich ist. Die Probe enthielt außerdem 2,51 % Kupfer, 3,20 g/t Palladium, 0,24 g/t Gold und 13,95 g/t Silber. Nickeläquivalente von 2,00 % und 1,98 % wurden zudem auf einer Länge von 18,5 bis 26,6 Metern festgestellt.

WERTTREIBER GEWINNEN AN BEDEUTUNG

Die operativen Tätigkeiten bei der Erkundung und Untersuchung von weiteren Vorkommen auf dem eigenen 'Nisk'-Gebiet in Quebec lassen die Erwartungen steigen, dass noch weitere Informationen veröffentlicht werden, die den Wert im Boden und im Umkehrschluss an der Börse steigen lassen. Schon jetzt hat Power Nickel exzellente Partner (z.B. CVMR und Fleet Space Technologies) für sich gewonnen, die den Aufbau einer Mine aufgrund ihrer Erfahrungen begleiten werden. Die Motivation ist hoch, denn der Marktwert der acht verschiedenen Metalle macht den Abbau attraktiv. Das wissen auch erfahrene Marktteilnehmer, wie Bergbauunternehmen sowie Investoren, und macht Power Nickel schon heute zu einem akuten Übernahmeziel.

FASSEN WIR DIE 5 GRÜNDE ZUSAMMEN, WARUM DIE AKTIE JETZT INS DEPOT GEHÖRT:

"Buy on dips!' - sagt eine alte Börsenweisheit: Nach einem Anstieg von über 200 % bieten Dips, also kleine Kursrücksetzer, einen exzellenten Einstieg. Wer also bislang nur an der Seitenlinie zugeschaut hat, kann nun die Gelegenheit für einen günstigen Einstieg nutzen.

Datenlage nimmt zu: Woche für Woche kommen neue Informationen zu den Bohrungen aus den Laboren. Diese Daten liefern Grundlagen zu den Bewertungen wie groß die Vorkommen sind. Es liegt auf der Hand, je höher die Konzentration und Menge, desto wertvoller die Aktie.

Vergleich mit größten Minen der Welt: Dr. Steve Beresford ist international anerkannter Geowissenschaftler und Polymetall-Spezialist und ist kürzlich als Berater an Bord des Unternehmens gekommen. Aus seiner Sicht ist das Power Nickel auf dem Weg zu einer der größten Mine der Welt zu werden.

Technische Analyse: auf monatlicher Sicht liefert laut 'Tradingview' der gleitende Durchschnitt (Moving Average) den Investoren ein Rating mit "Strong Buy'. Dieser etablierte Indikator bietet einen Hinweis bei der Suche nach profitablen Trades.

Übernahmeszenario: Power Nickel erfüllt die Voraussetzungen ein akutes Ziel für eine Übernahme durch ein großes Bergbauunternehmen zu werden. Die Entscheidungswege bei Konzernen sind jedoch lang und das ist ein Zeitvorteil, den Investoren jetzt und heute für sich nutzen können.

FAZIT: AKTIE HAT ENORMES KURSPOTENZIAL

Mit einem Schlusskurs von 0,64 CAD ist die Aktie am Freitag ins Wochenende gegangen, das entspricht einer Marktkapitalisierung von rund 108 Mio. CAD, umgerechnet etwa 73 Mio. EUR. Alles deutet bereits aus heutiger Sicht darauf hin, dass es 'Nisk' als Vorzeigeprojekt den Vergleich mit den großen Minen auf der Weltbühne aufnehmen werden kann. Vor diesem Hintergrund hat die Aktie enormes Kurspotenzial.

Power Nickel Inc., Chart 12 Monate in CAD, Stand: 07. Juni 2024, Quelle: Refinitiv

Quelle: Robert Friedland, Qatar Economic Forum 2024

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") derzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen hält bzw. halten und auf deren Kursentwicklungen spekulieren. Sie beabsichtigen insofern Aktien oder andere Finanzinstrumente der Unternehmen zu veräußern bzw. zu erwerben (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Es besteht insofern ein konkreter Interessenkonflikt bei der Berichterstattung zu den Unternehmen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht auch aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf zukunftsbilanzen.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

