Eine tolle Performance zauberte zuletzt Fuchs Petrolub auf's Parkett. Schließlich sind die Notierungen im Vergleich zum Vorwochenschluss um 3,62 Prozent gestiegen. Für die Aktie ging es an vier der vier Tage nach oben. Dabei hat Fuchs Petrolub am Freitag den Vogel abgeschossen mit einem Plus von 0,75 Prozent. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand? Die Technik hat sich dadurch massiv verbessert. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen ...

