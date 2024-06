Evotec katapultierte sich in dieser Woche regelrecht aus dem Sattel. Immerhin legten die Notierungen in der abgelaufenen Woche rund 2,50 Prozent zu. drei der fünf Sitzungen beendete das Wertpapier im grünen Bereich. Insbesondere am Mittwoch kletterte Evotec mit einem Plus von 1,57 Prozent deutlich. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik: Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...