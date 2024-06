Unterföhring (ots) -9. Juni 2024.Gewonnen: Die "TV total Autoball EM" macht ProSieben zum stärksten Sender am Samstagabend. Großartige 14,2 Prozent in der ProSieben Senderzielgruppe (14- bis 49 J.) verfolgen die EM vor der EM. Insgesamt sehen 4,83 Millionen Zuschauer:innen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) das sportliche Großevent aus dem Düsseldorfer PSD Bank Dome.Fast gewonnen: Sebastian Pufpaff belegt für Deutschland einen starken zweiten Platz. Erstmals gelingt ihm der Einzug ins Finale bei einem Autoball-Event. Ewiger Konkurrent Joey Kelly gewinnt die EM und holt den begehrten Pokal nach Irland. Joey Kelly: "Dieser Titel hat mir noch in meiner Liste gefehlt."Bildmaterial aus der Show und das Spieleprotokoll stehen ab sofort auf http://presse.prosieben.de/shows zur Verfügung.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 08.06.2024 (vorläufig gewichtet: 09.06.2024)Pressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show&Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5796999