DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Profi-Investoren sehen bei KI Wachstumschancen - Nvidia, Adcore und Microsoft

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/09.06.2024/09:00) - "KI-Systeme mit menschlich-kompetitiver Intelligenz können gravierende Risiken für die Gesellschaft und die Menschheit darstellen. Sollen wir den Verlust der Kontrolle über unsere Zivilisation riskieren?". Es war ein dramatischer Aufruf, den Forscher und Tech-Unternehmer wie Elon Musk im März 2023 tätigten. Eine Warnung, die in Zeiten eines großen Hypes rund um die künstliche Intelligenz (KI) fällt. Laut Handelsblatt sehen Profi-Investoren bei KI Wachstumschancen. So bspw. von großen Tech-Konzernen bis hin zu kleineren Unternehmen wie Adcore. Doch wie sollen Anlegerinnen und Anleger nun mit der KI umgehen?

Bei den Diskussionen rund um die künstliche Intelligenz gibt es zahlreiche Meinungen. Bei einem Punkt sind sich aber fast alle einig: Die KI hat das Zeug dazu, unser Leben von Grund auf zu verändern. Wenn man genauer hinsieht, dann tut sie das schon jetzt. Zugeschnittene Werbung am Smartphone, optimierte Prozesse in der Industrie und Bots wie ChatGPT. Die künstliche Intelligenz ist bereits allgegenwärtig. Die meisten Volkswirte sehen die großen Chancen, die eine Weiterentwicklung der KI mitbringen würde. Vor allem die Steigerung die Produktivität, Wirtschaftswachstum und höhere Lebensstandards. "Gut ist, dass KI helfen kann, Entwicklungen in der Medizin und der Pharmazie voranzubringen", schreibt Chris Iggo von den AXA Investment Managers in einem Kommentar: "Sie ermöglicht höhere Ernteerträge und ein besseres Wassermanagement. Wir haben uns auch die wichtigsten Technologien im Kampf gegen Klimawandel und Artensterben angesehen. Hier wird KI eine wesentliche Rolle spielen. Wenn Regierungen die mit KI verbundenen Möglichkeiten nutzen, können entlegene Regionen oder benachteiligte Gruppen mit öffentlichen Leistungen versorgt werden." Er mahnt aber gleichzeitig, dass das Thema von allen Seiten betrachtet werden muss. KI, welche in bestimmte Bahnen gelenkt ist, könnte demnach am meisten Nutzen bringen.

Tech-Unternehmen beeinflussen den Einfluss von KI

Der Umgang mit der KI liegt u.a. in den Händen einflussreicher Tech-Unternehmen. Sie können ein Wörtchen dabei mitreden, in welche Bahnen KI gelenkt wird und wie vertrauensvoll die Technologie für Investoren sein kann. Eines dieser Unternehmen ist Nvidia. Der Chipdesigner und Entwickler von Grafikprozessoren treibt die Entwicklung von KI schon seit einigen Jahren voran. Bei dem US-Konzern wird sie in immer mehr Technologien eingebaut. Der Hype rund um die KI dürfte einer der Gründe sein, warum die Aktie von Nvidia an der Börse so viel Erfolg hat.

Beschweren kann sich an der Börse auch Microsoft nicht. Das Technologieunternehmen ist eine feste Größe an den internationalen Finanzmärkten. Wohl auch, weil es früh auf KI setzte und in OpenAI investierte. Ebenfalls weit vorne im Rennen sind Alphabet, Meta und C3.ai. Doch auch kleinere Unternehmen könnten von dem KI-Hype profitieren.

Adcore (ISIN: CA00654B1040) als Beispiel für innovative Tech-Unternehmen rund um die KI

Ein israelisches Unternehmen zeigt, wie künstliche Intelligenz den Bereich des Marketings weiterbringen kann. Adcore hat ein eine proprietäre Technologie entwickelt, welche von KI angetrieben wird. Die Vision von Adcore ist das "Effortless Marketing", also nahtlose automatisierte Marketing-Prozesse.

Adcore weiß große Partner auf seiner Seite. Das Unternehmen stellt unter anderem einen Elite Tier Microsoft Partner, einen zertifizierten Google Premier Partner, einen TikTok Partner und einen Facebook Partner dar. Mit diesem Background konnte das Unternehmen, welches auch Standorte in Kanada, China, Hongkong und Australien unterhält, große Kunden gewinnen. Zuletzt wurden Vertragsabschlüsse mit den Unternehmen Toys R Us und Runaway The Label verkündet. Die Aktie von Adcore kann auch an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden.

Aktienunternehmen haben viel in der eigenen Hand

Künstliche Intelligenz wird tiefgreifende Auswirkungen auf unser Leben haben, da sind sich fast alle Experten einig. Die Frage ist, wie diese aussehen werden. Bei der Antwort können börsennotierte Unternehmen aus dem Tech-Sektor ein Wörtchen mitreden. Spannende Voraussetzungen für Anlegerinnen und Anleger, die demnach entscheiden können, wie weit sie der KI über den Weg trauen.

______ Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "Adcore". Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

Adcore Land: Kanada / Israel ISIN: CA00654B1040 https://www.adcore.com/

Quellen: https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/fonds-etf/ki-aktien-wo-fondsmanager-jetzt-chancen-sehen/ 100000894.html https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/news_detail.html?ID_NEWS=1121447085&ID_NOTATION=326947710&DETAILS_OFFSET=0& NEWS_CATEGORY=EWF&NEWS_HASH=e4b4e28998a8dfb4ba0e657a743d8df9136a947&OFFSET=0&SEARCH_VALUE=CA00654B1040&SORT=DATE& SORTDIR=DESCENDING&_= # scroll-to https://www.faz.net/pro/d-economy/elon-musk-und-forscher-fordern-die-entwicklung-riesiger-kis-zu-stoppen-18784251.html https://e-fundresearch.com/newscenter/112-axa-investment-managers/artikel/ 49054-ki-im-mittelpunkt-der-aufmerksamkeit-sollten-investoren-dem-hype-trauen https://citywire.com/de/news/es-gibt-%C3%BCbertreibungstendenzen-vier-marktexperten-reden-%C3%BCber-ki-aktien/a2427927? re=113845&refea=1070909 https://unternehmen.union-investment.de/maerkte/kapitalmarktmeinungen/ab-2021/ kuenstliche-intelligenz-als-neuer-motor-fuer-die-aktienmaerkte

Disclaimer/Risikohinweis Adcore Interessenkonflikte: Mit Adcore existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Adcore. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Adcore können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Adcore einsehen: https://www.adcore.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Adcore vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu ( http://www.dr-reuter.eu/ ) www.small-microcap.eu ( https://small-microcap.eu/ )

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 09, 2024 03:00 ET (07:00 GMT)