DJ 37 Prozent der Deutschen wünschen EU-Rückkehr von Großbritannien

BERLIN (Dow Jones)--Vier Jahre nach dem Brexit ist die Sehnsucht der Deutschen nach einem Wiedereintritt der Briten in die EU überschaubar. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Insa für die Bild am Sonntag wünschen sich 37 Prozent die Rückkehr der Briten in die Union. Das sind fast doppelt so viele wie die 19 Prozent der Befragten, die dagegen sind. Rund 38 Prozent geben an, dass ihnen gleich ist, ob die Briten wieder eintreten oder nicht.

June 09, 2024 03:30 ET (07:30 GMT)

