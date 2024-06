...hinkt bei der Rendite hinterher. Die KI-Revolution startet richtig durch, größter Nutznießer ist NVIDIA mit seinen Hochleistungschips. Die neuste Generation der KI-Chips leistet nicht nur viel mehr, sie verbraucht auch weniger Strom. In Summe wächst der Energiebedarf allerdings enorm, da überall auf der Welt neue KI-Rechenzentren aus dem Boden gestampft werden. Das heizt auch die Geschäfte der nachgelagerten Unternehmen an, die die benötigte Infrastruktur bereitstellen; so sorgt Vertiv Holdings für die dringend benötigte Extra-Kühlung der Rechenzentren. Man könnte sie als Schaufelverkäufer ...

