© Foto: Unsplash



Öl, Gas, Metalle und auch Getreide gelten in einem gut diversifizierten Portfolio als unverzichtbar. Doch ist das wirklich der Fall? Fragen an Bestsellerautor und Vermögensverwalter Gerd Kommer.Kommer erklärt bei wO TV, warum insbesondere Gold als eigenständige Assetklasse betrachtet wird. Gold unterscheide sich von anderen Rohstoffen dadurch, dass es nicht industriell verbraucht werde, was seine Langzeitpräsenz im Markt erklärt. Beim Blick auf die Rohstoffmärkte wird deutlich: Die Marktkapitalisierung ist im Vergleich zu Immobilien oder Aktien relativ klein. Investitionen in physische Rohstoffe sind für Privatanleger oft nicht praktikabel, außer bei Edelmetallen wie Gold. Hier bietet sich …