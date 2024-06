Wochenausblick - FED Zinsentscheid und der große HSBC-Stock3 Tradathlon

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Für die kommende Woche lautet die Devise volle Konzentration auf den Zinsentscheid der Federal Reserve zur Wochenmitte. Ein weiteres Highlight am Mittwoch ist der große HSBC-Stock3 Tradathlon. Als Sahnehäubchen stehen noch einige Quartalsergebnisse - insbesondere aus den USA - an. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Der Montag startet wie in den vergangenen Wochen auch etwas verhalten und es stehen keine relevanten Ereignisse in der Welt der Unternehmen an. Lediglich Japan versorgt Börsianer mit konjunkturellen Neuigkeiten, denn das Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal in Japan steht aus.



Dienstag:



Fahrt aufnehmen kann die Nachrichtenwoche am Dienstag. Unternehmensseitig wird es in den Vereinigten Staaten spannend, genauer gesagt in Austin, Texas. Oracle, der Spezialist für die Entwicklung und Vermarktung von Computer Hard- und Software, liefert Quartalszahlen. Auch in Deutschland kann ein Blick auf die Heidelberger Druckmaschinen AG geworfen werden, die ebenfalls ihre Quartalsergebnisse veröffentlicht. Auf konjunktureller Ebene schauen Anleger am Dienstag in Richtung des Vereinigten Königreiches, denn die ILO Arbeitslosenquote und die Veränderung in der Beschäftigung werden veröffentlicht. Beide Werte gelten als ein Frühindikator für eine Entwicklung der britischen Wirtschaft.















Mittwoch:



Zur Wochenmitte nehmen besonders die Konjunkturnachrichten so richtig an Fahrt auf. Zum Start in den Tag versorgen uns China und Deutschland jeweils mit dem jährlichen Verbraucherpreisindex, welcher ein wichtiger Indikator ist, um die Veränderung der Inflation zu bemessen. Allerdings folgt das Tageshighlight um 20 Uhr deutscher Zeit, den die Federal Reserve veröffentlicht die vierteljährliche Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen, den sogenannten Dot-Plot. Die Publikation fasst die Aussichten der politischen Entscheidungsträger für den Leitzins und das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zusammen. Der Dot-Plot dient als Orientierungshilfe zur Festlegung des Zinshochs und des möglichen Zeitpunkts für einen geldpolitischen Kurswechsel. Im Anschluss folgt die FOMC Wirtschaftsprojektion der Federal Reserve (FED). Die Pressekonferenz prognostiziert das Wirtschaftswachstum der nächsten 2 Jahre. Um 20 Uhr deutscher Zeit verkündet der Gouverneursrat der US-Notenbank den Zinssatz. Neben all den Konjunkturdaten verlieren wir trotzdem nicht die Unternehmensseite aus dem Auge, den der US-amerikanische Technologie-Riese Broadcom veröffentlicht seine Quartalszahlen.













Besonders interessant könnte für Sie auch der große alljährliche stock3 Tradathlon sein. Gemeinsam veranstalten HSBC und stock3 ein riesiges 12-Stunden Spektakel voller Expertenwissen zu Trading-Grundlagen, technischer Analyse, aktuellen Marktchancen und vielem mehr. Alle Vorträge werden aufgezeichnet und können somit auch im Nachgang angeschaut werden.







Donnerstag:



Nach dem konjunkturellen Feuerwerk am Mittwoch kühlen sich die Nachrichten in Richtung Wochenende ein wenig ab. In den Vereinigten Staaten stehen noch die Zahlen des Erzeugerpreisindex aus, der die Preisveränderung von Rohstoffpreisen für US-Produzent angibt. Unternehmensseitig können sich Anleger auf Zahlen des US-amerikanischen Softwaregiganten Adobe freuen. Des Weiteren öffnet die in Deutschland beheimate Fraport AG, Dienstleistungsanbieter für den Flughafen und Terminalbetrieb, für Anleger und Investoren ihre Bücher.











Freitag:



Konjunkturell und auch auf der unternehmerischen Seite wird das Wochenende eingeleitet. Der Freitag verspricht auf makroökonomischer Ebene ausschließlich Nachrichten aus Japan. Die Bank of Japan (BoJ) verkündet um 5 Uhr morgens deutscher Zeit ihre Leitzins-Entscheidung. Im Anschluss erfolgt drei Stunden später die BoJ Pressekonferenz, die Investoren in Bezug auf die Geldpolitik informiert und als Indikator für die zukünftige Geldpolitik interpretiert wird. Unternehmensseitig bleibt der Freitag verhalten.



Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







