Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/09.06.2024/11:45) - Wie am 08. Mai 2024 vermeldet, hat der Aufsichtsrat der UMT United Mobility Technology AG ("UMT AG", WKN: A2YN70, ISIN: DE000A2YN702), bestehend aus den Herren Walter Raizner (Vorsitzender), Clemens Jakopitsch (stellvertretender Vorsitzender) und Stefan Krach sein Amt zum Ablauf des 08. Juni 2024 niedergelegt. Grund war die Wiederherstellung der rechtssicheren Bestellung des Aufsichtsrates aufgrund einer vorliegenden Anfechtungsklage.

Das Amtsgericht München (Registergericht) hat dem Antrag des Vorstands nach § 104 AktG entsprochen und durch Beschluss vom 04. Juni 2024 Herrn Dr. Oliver Krauß, Herrn Dr. Guido Bohnenkamp und Herrn Bernhard W. Langer zum neuen Aufsichtsrat der UMT AG bestellt.

Herr Dr. Oliver Krauß ist Wirtschaftsanwalt. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Unternehmens- und Wertpapierprozessen sowie in der Vertretung von aktivistischen und Corporate Governance-Investoren in deutschen Aktiengesellschaften.

Als Partner einer Corporate Finance und M&A- Beratungsgesellschaft in Köln verfügt Herr Dr. Guido Bohnenkamp über einen erstklassigen Track-Record sowie ein fundiertes Netzwerk im Bereich Small- und Mid-Cap-Beteiligungen in Europa.

Bernhard W. Langer ist Mitglied der Geschäftsleitung eines globalen Asset Managers und für das globale Aktien- und Quant Geschäft verantwortlich. Er verfügt über ein hervorragendes Netzwerk zu nationalen und internationalen Anlegern, Fondsgesellschaften und Investoren.

Die gerichtliche Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder ist bis zur nächsten Hauptversammlung der Gesellschaft befristet, auf der der Aufsichtsrat neu gewählt wird.

Aussender: UMT United Mobility Technology AG Adresse: Brienner Straße 7, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 20 500 680 E-Mail: investor.relations@umt.ag Website: www.umt.ag

ISIN(s): DE000A2YN702 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

