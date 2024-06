© Foto: Frank Rumpenhorst/dpa



Leerverkäufer scheinen eine sterbende Zunft zu sein. Ikonen wie Jim Chanos, Carson Block und Andrew Left verlassen das sinkende Schiff. Dabei ist es keineswegs so, dass es weniger Betrügereien aufzudecken gäbe.Die Zeiten, in denen Short-Seller als Bären des Marktes agierten, scheinen vorüber zu sein. Laut einer Analyse von Goldman Sachs befindet sich das durchschnittliche Short-Interesse an einem typischen S&P-500-Mitglied auf dem niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten. Die Assets in Fonds mit einer Short-Ausrichtung sind seit 2008 von 7,8 Milliarden US-Dollar auf nur noch 4,6 Milliarden US-Dollar gesunken, berichtet Bloomberg, während das Gesamtvolumen der Aktien-Hedgefonds fast …