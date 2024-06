DJ Europa-Wahlbeteiligung mit großen regionalen Unterschieden

WIESBADEN (Dow Jones)--Scheinbar große Unterschiede gibt es in der Wahlbeteiligung in Deutschland bei der Europawahl 2024. So teilte die Bundeswahlleiterin mit, bis 14 Uhr hätten im gesamten Land 32,3 Prozent der Wähler ihre Stimme abgegeben. Briefwähler sind darin nicht berücksichtigt.

Regionale Zahlen weichen stark davon ab. So berichtet die Landeswahlleitung aus Sachsen, dass bis 14 Uhr sogar 51,1 Prozent ihre Stimme abgegeben haben, also 6 Prozent mehr als 2019. In einzelnen Städten wie Leipzig sprang die Beteiligung sogar um mehr als 10 Prozentpunkte gegenüber der letzten Wahl auf 52,3 Prozent an.

Der Bayerische Rundfunk vermeldet auch aus München und Nürnberg eine höhere Wahlbeteiligung. Aus Schleswig-Holstein vermeldet der NDR indes nur geringes Interesse: Dort hatten bis 14 Uhr nur 38,4 Prozent ihre Stimmen abgegeben.

