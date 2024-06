© Foto: picture alliance / Zoonar | Elnur Amikishiyev



Warren Buffett ist als defensiver Investor bekannt, der dennoch eine hohe Rendite erzielt. Wir haben für Sie entsprechende Fonds und Aktien recherchiert. Im Fußball entscheiden oft Mannschaften mit einer besonders stabilen Defensive die wichtigsten Spiele für sich. Einerseits müssen sie so wenig Gegentreffer hinnehmen und anderseits steht ihnen beim Kontern mehr Raum zur Verfügung. An der Börse ist es nicht viel anders. Anleger, die neben der Offensive auch an die Defensive denken, verbuchen seltener große Verluste. Um dieses Vorhaben umzusetzen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. So können wir über verschiedene Anlageklassen streuen oder nur in stabile Aktien, ETFs und aktive Fonds …