Tech, Tech, Tech...: Wochenrückblick KW 23-2024 - Turbulenzen an den Finanzmärkten und historische Meilensteine!

Die Finanzmärkte blicken auf eine außergewöhnlich lebhafte Woche zurück, die sowohl historische Erfolge als auch verwirrende Marktsignale hervorbrachte.

Tech bleibt Trumpf. Technologiewerte versetzten die US-Märkte zunächst weiter in Rekordlaune, doch Gewinnmitnahmen und widersprüchliche Konjunkturdaten trübten das Bild zum Ende der Woche ein.

Ein herausragendes Ereignis in der vergangenen Woche war der historische Meilenstein des amerikanischen Chip-Herstellers Nvidia. Mit einem Börsenwert von über drei Billionen US-Dollar reiht sich Nvidia in den exklusiven Club ein, dem bisher nur Apple und Microsoft angehörten. Diese beeindruckende Leistung verdeutlicht die enorme Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI) und deren Anwendungsfeldern, die Nvidia vorantreibt. Die Aktie erreichte ein neues Allzeithoch bei rund 1.255,- USD und hat sich seit Jahresbeginn fast verdreifacht.

EZB senkt Leitzinsen!

Die Europäische Zentralbank (EZB) überraschte die Märkte mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte nicht. Das war so erwartet worden. Der Leitzins für Hauptrefinanzierungsgeschäfte liegt nun bei 4,25 %. Diese Maßnahme soll die europäische Wirtschaft beleben, nachdem Gerüchte über eine mögliche Zinswende seit Monaten die Runde machten. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte jedoch, dass die Geldpolitik restriktiv bleiben und eine höhere Inflation für das kommende Jahr erwartet wird.

Gemischte Signale aus den USA!

In den USA sorgte eine Flut widersprüchlicher Konjunkturdaten für Verwirrung. Der "ISM'-Index für das verarbeitende Gewerbe signalisierte mit 48,7 Punkten weiterhin eine Kontraktion, während der Index für den Dienstleistungssektor mit 53,8 Punkten in der Wachstumszone blieb. Der überraschend starke US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag, der ein unerwartet hohes Stellenwachstum außerhalb der Landwirtschaft zeigte, führte zu einem deutlichen Anstieg der Anleiherenditen und ließ die Aktienindizes nachgeben.

Industriemetalle unter Druck!

Vergangene Woche standen die Metallmärkte unter erheblichem Druck, insbesondere Industriemetalle, die die stärksten Schwankungen zu verzeichnen hatten.

Diese starken Verluste wurden durch eine Reihe unerwartet schwacher US-Konjunkturindikatorenausgelöst, die Sorgen über die US und sogar globale Wachstumsdynamik schürten.

Der Kupferpreis in London sank die dritte Woche in Folge und unterschritt die symbolische Marke von 10.000,- USD pro Tonne. Trotz erfreulicher Exportzahlen aus China, einem der größten Verbraucher von Industriemetallen, wurden die Preise durch schwache Importzahlen belastet. Diese gemischten Wirtschaftszahlen aus China verdeutlichen die Unsicherheit und Volatilität auf den Metallmärkten.

Ausblick:

Die kommende Woche verspricht weitere Spannung, da die US-Notenbank Fed und die Bank of Japan über ihre Geldpolitik entscheiden werden. Besonders die Rede von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Fed, wird nach der Sitzung des Offenmarktausschusses mit Spannung erwartet. Zudem stehen Unternehmenwie Oracle, Broadcom und Adobe im Fokus, die als Barometer für die Nachfrage nach KI dienen könnten.

Die anhaltenden Schwankungen bei den Industriemetallen deuten darauf hin, dass die Märkte weiterhin stark von makroökonomischen Indikatoren und globalen Wachstumssorgen beeinflusst werden. Insgesamt bleibt die Marktstimmung angesichts der Flut widersprüchlicher Konjunkturdaten angespannt und verwirrend. Die nächsten Handelstage könnten daher turbulent bleiben, während Anleger die anstehenden Entscheidungen und deren Auswirkungen genau beobachten werden.

Lesen Sie in unserem folgenden Wochenrückblick welche vielen Faktoren trotz der jüngsten Kursverluste für Investments in Rohstoffe und Rohstoffaktien sprechen.

Quellen: marketscreener, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/.

