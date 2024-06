Die US-Börsen stehen auch in diesem Jahr größtenteils wieder im Fokus der Börsianer. Mit den fulminanten Kursgewinnen der "Magnificent Seven" kann in hiesigen Gefilden schlicht niemand mithalten. Wie die "FAZ" berichtet, blickt der Pictet-Chefanlagestratege Luca Paolini aber etwas anders auf die Lage. Rechne man Nvidia, Microsoft, Apple und Konsorten heraus, so habe der Euro Stoxx 50 sich um 12 Prozent verbessert, während der S&P 500 es auf nur 6,3 Prozent bringe.Dementsprechend werden europäischen Aktien für das zweite ...

