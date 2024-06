$MAGA hebt ab! Wie weit kann der Trump-Coin noch steigen?

Die Situation am Kryptomarkt scheint festgefahren zu sein. Strahlendem Optimismus der Anleger schlägt ein lustloser Handel des Bitcoins in einer lang anhaltenden Konsolidierung entgegen. Obwohl die fundamentale Nachrichtenlage sehr positiv ist, konnte es die älteste und meistbeachtete Kryptowährung bisher nicht schaffen, aus ihrer seitwärts gerichteten Range auszubrechen.

Dennoch scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis das geschieht. Bis dahin zeigen sich im Moment aber einige Meme-Coins deutlich stärker. In den letzten Tagen erlebten vor allem die Trump-Coins einen rasanten Anstieg. Allerdings hatten in den letzten Tagen eher Coins wie $STRUMP und $BABYTRUMP die Nase vorn. Doch nun holt $MAGA stark auf. Und während sich die meisten Coins ähnlich dem Bitcoin noch in der Korrektur befinden, könnte $MAGA in den letzten 24 Stunden um über 45 % ansteigen.

($MAGA steigt heute um über 45 % an und ist damit der stärkste Meme-Coin in den letzten 24 Stunden - Quelle: coinmrketcap.com)

Warum steigt $MAGA so stark an?

In den letzten Tagen machten die Trump-Coins ohnehin einiges an Wind in der Kryptoszene. Angefangen bei der Verteilung Donald Trumps in seinem Prozess, der von vielen seiner Anhängern als politisch motiviert bezeichnet wurde, bis hin zu mehreren Meldungen, die gestern eintrafen, in denen berichtet wurde, Trump hätte vor, der erste Krypto-Präsident Amerikas zu werden. Außerdem hat er vor einiger Zeit bekannt gegeben, künftig verschiedene Kryptowährungen als Zahlungsmittel für Wahlkampfspenden zu akzeptieren.

Kurz gesagt, Trump positioniert sich sehr stark als Freund des Kapitalmarktes und positioniert sich damit in dieser Frage stark gegen den eher konservativ eingestellten Amtsinhaber Joe Biden. Davon profitieren natürlich auch die Meme-Coins sehr stark, allen voran die, die den ehemaligen Präsidenten und jetzt erneuten Präsidentschaftskandidaten Donald Trump als Meme haben. Das hat dazu geführt, dass $MAGA zu einem der drei meistgehandelten Coins auf der zentralisierten Kryptobörse HTX GLOBAL wurde.

https://twitter.com/WhaleFUD/status/1799814519482695951

Wie weit kann $MAGA jetzt noch steigen?

Die Frage nach dem Kursziel ist bei einem "politischen Coin" natürlich ebenso schwer vorherzusagen wie das Wahlergebnis selbst. Sollte Donald Trump tatsächlich die Wahl gewinnen, könnte sich sowohl der Kurs als auch die Marktkapitalisierung von $MAGA, die derzeit bei nicht ganz 102 Mio. Dollar liegt, vervielfachen.

Sollte Donald Trump die Wahl verlieren, würden wohl auch seine Coins sehr schnell in den Sinkflug übergehen. Falls der Hype um die Trump-Coins jedoch anhält, ist es nicht unwahrscheinlich, dass $MAGA noch vor der Wahl ein neues Allzeithoch erreicht. Das bisherige Alltime High liegt indessen bei $0.0007461. Ein Anstieg auf dieses Hoch entspräche also einer Performance von fast 240 %.

(Das Allzeithoch von $MAGA liegt derzeit etwa 240 % entfernt - Quelle: Tradingview)

Von einem Wahlsieg Donald Trumps könnten nicht nur die verschiedenen Trump-Meme-Coins profitieren, sondern auch zahlreiche andere. Generell geht nämlich ein großer Teil der Kryptoszene davon aus, dass Trump den Markt als Präsident stützen würde, was einen regelrechten Boom auslösen könnte. So geht auch die englische Investmentbank Standard Chartered davon aus, dass der Bitcoin bei einem, Wahlsieg Donald Trumps binnen kürzester Zeit auf 150.000 Dollar ansteigen könnte. Auch andere Meme Coins, die nicht an Trump angelehnt sind könnten laut Analysten eine Performance von x20 oder x30 erreichen könnten. Ein Beispiel dafür ist $DAWGZ.

https://twitter.com/rovercrc/status/1799804391282889089

$DAWGZ legt erfolgreichen Vorverkaufsstart hin

$DAWGZ ist ein Meme-Coin, der erst seit kurzem im Vorverkauf erhältlich ist. Dabei erhöht er alle 7 Tage seine Preise um 5 %, unabhängig davon, wie viele Investoren bereits eingestiegen sind. Daher haben frühe Investoren bereits beim Start einen satten Buchgewinn, den sie sofort realisieren könnten. Allerdings gehen die Pläne von $DAWGZ weit über den Start hinaus. So gibt es eine vierstufige Roadmap, an deren Ende ein Listing an verschiedenen CEX steht, um den Coin zu einem der größten Meme-Coins auf dem Markt zu machen. Dabei hat $DAWGZ eine innovative Multi-Chain Integration.

($DAWGZ befindet sich zwar erst seit wenigen Tagen im Presale, konnte aber bereits über 600.000 Dollar einsammeln - Quelle: basedawgz.com)

Durch den Multi Chain Launch kann der Coin auf mehreren verschiedenen Blockchains gehandelt werden, was große Vorteile bei der Transaktionsgeschwindigkeit sowie den Kosten bringt. Darunter die Blockchains von Ethereum. Solana und Binance Smart Chain. Abgesehen davon ist $DAWGZ auf 8.453.000.000 Token limitiert, wodurch es mit der Zeit zu einer Verknappung des Angebots kommt, was ähnlich wie beim Bitcoin zu stark ansteigenden Kursen führen könnte.

