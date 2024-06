Dogecoin ist am schwächeln, während PlayDoge fast 3,5 Mio. Dollar im Vorverkauf sammelt!

Obwohl der Bitcoin seit mehreren Wochen in einer Konsolidierung steckt, ist die allgemeine Stimmung im Kryptomarkt recht positiv. Das liegt nicht zuletzt an der hervorragenden fundamentalen Nachrichtenlage rund um den Kryptomarkt. So kündigte etwa der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump an, künftig Wahlkampfspenden in Kryptowährungen anzunehmen und im Falle seines Wahlsieges der erste "Krypto-Präsident" der USA zu werden. Davon haben vor allem die Trump-Coins stark profitiert.

Ein Coin der indessen anscheinend von keiner der positiven Nachrichten einen Gewinn herausziehen kann, ist $DOGE. Der erste Meme-Coin, der 2013 als Karikatur auf den Bitcoin erfunden wurde, hat in den letzten 3 Jahren fast 80 % seiner Marktkapitalisierung verloren. Zwar befindet sich der Coin mit 21,33 Mrd. Dollar immer noch auf Platz 1 aller Meme-Coins, aber verschiedene andere Coins versuchen ihm bereits den Rang abzulaufen. Einer dieser Coins, der zwar erst im Presale steht, laut Analysten aber ein gewaltiges Potenzial aufweist, ist $PLAY.

($DOGE steht trotz großer Verluste in den letzten Jahren immer noch auf Platz 1 aller Meme-Coins - Quelle: coinmarketcap.com)

$DOGE zeigt ein gefährliches Chartbild

Abgesehen davon, dass $DOGE derzeit meilenweit unter dem Allzeithoch notiert, während der Bitcoin praktisch nur wenige Prozent darunter liegt, gibt es in $DOGE auch einige andere gefährliche Zeichen. Vor allem im Tageschart. Denn hier zeigt sich sehr deutlich eine sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Diese gehört zu den bekanntesten und treffsichersten Trendumkehrformationen in der Charttechnik. Den Kopf bildet dabei das Jahreshoch bei 32,82 während die Hochs links und rechts als Schultern fungieren.

Gefährlich wird es an dieser Stelle, wenn der Kurs die sogenannte Nackenlinie durchbricht. Bei einem solchen Durchbruch beträgt die statistische Wahrscheinlichkeit für weiter fallende Kurse nämlich über 90 %. Somit kann man sagen, dass hier Gefahr in Verzug ist. Vor allem, da sich der Kurs in den letzten Tagen immer weiter an diese Linie angenähert hat. Wird die Nackenlinie unterschritten, würde der Kurs wahrscheinlich erst bei der großen Unterstützung, die -50 % tiefer liegt, haltmachen.

(Der Kurs von $DOGE nähert sich gefährlich schnell der Nackenlinie innerhalb der SKS-Formation - Quelle: Tradingview)

Playdoge bringt eigenen Coin heraus, Analysten vermuten enormes Potenzial

Bald kommt ein neues Spiel namens Playdoge heraus. Dieses ist an die beliebten Tamagotchi-Spiele der 1990er-Jahre angelehnt, was nicht nur bei dem ein oder anderen Analysten, sondern auch vielen Investoren pure Nostalgie auslöst.

In Playdoge geht es darum, ein Haustier zu hegen und zu pflegen, damit es glücklich ist und wächst und gedeiht. Als In-Game-Währung fungiert dabei der $PLAY-Token. Dieser hat laut Analysten durchaus das Potenzial für eine x5, x10, x20 oder sogar x100 Entwicklung, sobald der Presale vorbei ist. Einer dieser Analysten ist Matthew Perry, der erst gestern eine Videoanalyse zu $PLAY veröffentlicht hat, in der er die Vorteile des Spiels und seines Tokens ausführlich erläutert.

Die Nachfrage nach $PLAY ist riesig, bereits im Vorverkauf wurden mehr als 3,5 Mio. Dollar eingesammelt

Mit $PLAY-Token können in Playdoge verschiedene Boni, Minispiele und vieles weiteres gekauft werden. Umgekehrt enthält das Spiel auch eine Play-to-Earn-Funktion, durch die Spieler Token dafür erhalten, dass sie sich gut um ihr kleines Haustier kümmern. Es ist geplant, dass der Coin auf mehreren großen Börsen gehandelt wird, was ein hohes Handelsvolumen und damit auch Kursanstiege zur Folge haben könnte. Dadurch dass $PLAY auf der Binance Smart Chain läuft, hat der Coin viele Vorteile, wie kurze Transaktionszeiten und überaus geringe Kosten.

($PLAY befindet sich im Vorverkauf und konnte dort bereits fast 3,5 Mio. Dollar von ambitionierten Anlegern einsammeln - Quelle: playdoge.io)

Die vierstufige Roadmap hat das Ziel, am Ende ein Listing an mehreren zentralen Börsen zu erreichen, was eine echte Kursexplosion in $PLAY auslösen könnte. Da die nächste Preiserhöhung allerdings schon in unter 24 Stunden ansteht, sollten sich alle Anlegern, die zu den ersten Investoren gehören wollen, beeilen. Ein so günstiger Einstieg könnte in $PLAY vielleicht nie wieder erreicht werden, weshalb es sich jetzt lohnt schnell zu sein.

