Krypto-Experiment: So werden Sie mit 3,25 USD zum Memecoin-Millionär

Die Memecoins stellen einen der aufregendsten Kryptosektoren dar, weil man mit ihnen lebensverändernde Renditen erzielen kann. Mittlerweile ist es so einfach wie noch nie geworden, einen eigenen zu erstellen. Daher haben wir als Krypto-Experiment einmal einen eigenen Memetoken mit einer besonders niedrigen Marktkapitalisierung und somit enorm hohem Steigerungspotenzial gestartet. Er könnte den ersten Investoren eine Rendite von 2.222.122 bis 22.222.122 % einbringen, wenn er eine Marktkapitalisierung von 100 Mio. USD oder 1 Mrd. USD erreicht. Wie man einen Memecoin erstellt, Sie sich an dem Projekt beteiligen können und was Sie sonst noch beachten müssen, erfahren Sie nun in diesem Beitrag.

Krypto-Experiment: Die Idee für einen renditestarken Memecoin

Die Erstellung eines Memecoins ist mit Websites wie Pump.Fun heute so einfach wie noch nie geworden. Somit kann jeder schnell, leicht und günstig einen eigenen Memetoken starten, wobei die Betreiber auf eine faire Verteilung der Coins achten. Ebenso wurden die Smart Contracts somit automatisch einem Audit von Blocksafu unterzogen.

Für unser Krypto-Experiment haben wir uns einige der heißesten Sektoren ausgesucht. Zuerst einmal wurden die in letzter Zeit besonders gefragten PolitFi-Memecoins gewählt und mit den Parodie-Token ergänzt. Aber auch die China-Coins könnten von einer stärkeren Krypto-Adaption des Landes profitieren.

Der Token XiJingPoo ist eine Hommage an Xi Jinpings Beziehung zu Winnie the Pooh. Denn aufgrund der von einigen festgestellten Ähnlichkeit wurde die bei Kindern beliebte Zeichentrickfigur sogar in China verboten. Wir respektieren und achten wir Xi Jinping als Staatsoberhaupt, allerdings finden wird das Verbot etwas übertrieben.

Mit XiJingPoo können die beliebten Narrative PolitFi, Parodie und China gespielt werden, welche in den vergangenen Wochen die größte Aufmerksamkeit und teilweise höchsten Kursanstiege auf dem Markt der Memecoins erzielt haben. Zu ihnen gehören berühmte Coins wie MAGA (TRUMP), Super Trump, PeiPei und viele mehr.

Sie wurden ebenfalls mit einer besonders niedrigen Marktkapitalisierung gestartet, sodass sie beeindruckende Kursanstiege verzeichnet haben. So explodierte MAGA (TRUMP) um bis zu 33.734.135 %, Super Trump um 1.189.822 % und die chinesische Version von Pepe mit dem Namen PeiPei um 1.988.208 %. Hinzu kommen Coin wie Jeo Boden mit 96.022.767 % und Doland Tremp mit 9.243.241 %.

Krypto-Experiment: So erstellt man einen eigenen Memecoin

Mittlerweile gibt es unterschiedliche Optionen, um eine eigene Kryptowährung zu starten. Die einfachste Möglichkeit für Memecoins bietet die Website Pump.Fun, auf welcher Interessierte innerhalb von nur 2 Minuten und für weniger als 5 USD einen eigenen Token erstellen können. Im Folgenden zeigen wir Ihnen die einzelnen Schritte dafür:

Schritt 1: Verbindung mit der Website von Pump.Fun aufbauen

Zuerst einmal öffnen Sie die Internetseite von Pump.Fun und klicken anschließend in der oberen rechten Ecke auf "Connect Wallet". Anschließend wählen Sie eine der verfügbaren Optionen wie SolFlare, MetaMask oder Wallet Connect aus. Danach muss die Verbindung nur noch in der Wallet bestätigt werden.

Schritt 2: Eigenen Memecoin erstellen

Auf der Board-Seite finden Sie in der Mitte die Funktion "start a new coin", auf welche Sie klicken. Dort können Sie dann den Namen, den Ticker und die Beschreibung festlegen. Zudem muss ein Bild hochgeladen werden. Optional können Sie Links für Twitter, Telegram und Website hinzufügen. Danach klicken Sie nur noch auf "Create coin".

Schritt 3: Eigenen Memecoin kaufen

Nun können Sie noch festlegen, ob Sie Ihre eigenen Coins kaufen. Ebenfalls müssen Sie die Kosten für die Erstellung von rund 0,02 SOL berücksichtigen. Danach wird der Coin mit "Create coin" erstellt, wobei die Transaktion noch in der Wallet bestätigt werden muss. Mit einem Investment von rund 50 USD haben wird 0,92 % der Gesamtversorgung und umgerechnet 9.219.432 XIPOO-Coins erhalten.

So stark könnte XiJingPoo steigen

Wir haben XiJingPoo heute für 3,25 USD gestartet und Coins für rund 46,75 USD gekauft. Somit kommen wir automatisch auf einen Anteil von 0,92 % der Gesamtversorgung, während sich der Rest in der sogenannten Bonding Curve befindet.

Jetzt muss der Memecoin eine Marktkapitalisierung von 66.929 USD erreichen, damit die Liquidität der Bonding Curve in einem Liquiditätspool auf Raydium stationiert und der Zugang zu dieser verbrannt wird, sodass Rug Pulls verhindert werden.

Je mehr Käufer in XiJingPoo einsteigen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihn anderen Memecoin-Trader auf Pump.Fun entdecken. Sollte er dann auf Raydium gelistet werden, kommen weitere Websites wie DEXtool, CoinMarketCap und Co hinzu.

Aktuell kommt XiJingPoo auf eine geringe Marktkapitalisierung von 4.600 USD und bietet somit ein beeindruckendes Steigerungspotenzial für die ersten Investoren. Denn viele Memecoins haben Bewertungen von mehreren Hunderten Millionen USD oder sogar Milliarden.

Sollte XiJingPoo nur kurzzeitig eine Marktkapitalisierung von 100 Mio. USD erlangen, würde es vom jetzigen Preis aus einem Anstieg von 2.222.122 % entsprechen. Selbst bei einer Bewertung von 100 Mio. USD bräuchte man nun nur 45 USD um Millionär zu werden und 45.000 USD für einen Milliardär.

Für den Fall, dass XiJingPoo sogar eine Marktkapitalisierung von 1 Mrd. USD erreichen sollte, wäre dies sogar vom jetzigen Preis aus ein Kursgewinn von 22.222.122 %. Dann würden 4,50 USD für einen Gewinn von 1 Mio. USD und 4.500 USD für 1 Mrd. USD ausreichen.

Allerdings handelt es sich bei XiJingPoo nur um einen Memecoin ohne größeres Wertversprechen oder einen Nutzen. Stattdessen ist es nur ein Krypto-Experiment zur Unterhaltung, welches dennoch theoretisch neue Millionäre schaffen kann.

Alle Interessierten sind eingeladen, um sich an der wilden Achterbahnfahrt zu beteiligen und den Coin möglicherweise temporär auf übliche Höhen zu treiben. Ein Memecoin mit einem realen Nutzen könnte Ihnen hingegen eine langfristige und größere Chance bieten.

WienerAI offeriert langfristiges Potenzial als KI-Trading-Memecoin

Wie wir gesehen haben, kann jeder heute schnell und einfach einen Memecoin erstellen. Damit daraus ein erfolgreiches Projekt wird, muss jedoch einiges mehr beachtet werden. Professionelle Memecoins verwenden lediglich das Image des Sektors, da diese Token während eines Bullenmarktes sogar oft gefragter als nützliche Coins sind.

Eine solche Chance bietet das neue WienerAI, welches eines der größten Probleme des Finanzmarktes lösen soll. Denn die Finanzrisikohinweise deuten darauf hin, dass 90 % der Trader Verluste verzeichnen. Dies ist auch der Grund, weshalb sie von den Profiinvestoren als "dumb money" verachtet werden.

Zurückzuführen ist dies unter anderem darauf, dass sie gegen Teams der größten Finanzexperten und deren KIs antreten. Dabei bieten künstliche Intelligenzen einige entscheidende Vorzüge, wie rationales Agieren, statistische Vorteile und blitzschnelles Handeln. Damit Kleinanleger nicht mehr länger benachteiligt werden und die Vorteile erhalten, welche sie dringend brauchen, wurde WienerAI ins Leben gerufen.

Seine KI-Trading-Tools wurden für den Kryptomarkt optimiert, wobei sie sich auch an dezentralen Kryptobörsen nutzen lassen. Somit können sogar neu gelistete Coins und Memetoken gehandelt werden. Dabei bietet WienerAI garantierte und niedrigste Preise, MEV-Schutz und einige weitere Tools, mit denen sich die Rendite zusätzlich steigern lässt.

Aufgrund seines attraktiven Geschäftsmodells und seinen Fokus auf die Gemeinschaft konnte WienerAI mit seinem Vorverkauf schon 5,24 Mio. USD erzielen. Mit einem frühen Einstieg kann man sich die höchsten Buchgewinne durch die Preiserhöhungen sowie die größte Staking-Rendite sichern, die derzeit noch bei 213 % pro Jahr liegt.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.