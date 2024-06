Shanghai (ots/PRNewswire) -Shanghai Electric (https://www.prnewswire.co.uk/news/shanghai-electric/) (SEHK:2727, SSE:601727) präsentiert einige seiner neuen Energielösungen auf der zweiten Ausgabe der Shanghai International Neutrality Expo in Technologies, Products, and Achievements, die vom 5. bis 8. Juni stattfindet.Die neuen Energiesysteme, die auf dem Event vorgestellt werden, stellen einen bedeutenden Durchbruch in der Mission von Shanghai Electric dar, umweltfreundliche Technologien zu entwickeln, um den weltweiten Wandel zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft zu unterstützen. Sie umfassen Windkraft, Photovoltaik, Energiespeicherung und Stromnetze und stehen im Einklang mit Chinas Strategie, sich in den nächsten Jahrzehnten zu einer nachhaltigen, kohlenstoffneutralen Wirtschaft zu entwickeln.Im Mittelpunkt der Ausstellung von Shanghai Electric stehen auch die neuesten integrierten Ausrüstungssysteme des Unternehmens, die für eine bessere Systemoptimierung, Einfachheit und intelligente Steuerung entwickelt wurden. Shanghai Electric zeigt, wie seine zukunftsweisenden Innovationen in Wüsten-, Offshore- und städtischen Energiestandorten angewendet werden, und demonstriert der Welt sein Engagement für transformative Technologien, die zur Beschleunigung der globalen Dekarbonisierung beitragen.- Die 16-MW-Niederfrequenz-Offshore-Windturbine von Shanghai Electric weist die weltweit größte Kapazität ihrer Art auf und bietet zahlreiche Vorteile für die Windenergie. Dazu gehören verbesserte Stromübertragungsmöglichkeiten, eine flexible Netzanbindung und eine bessere flexible Steuerung.- Mit dem Ziel, die Leistung von Energiespeicherbatterien zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu senken, hat Shanghai Electric die 500 kW/2 MWh Vanadium-Eisen-Flüssigstrombatterie entwickelt, die die größte Einzelkapazität der Welt aufweist. Sie verfügt über die von Shanghai Electric entwickelte Elektrolytformel, die die Kosten um 40 % senkt, wobei die Batteriestruktur und die innovative fluoridfreie Ionenaustauschmembran die Energiedichte, die Umwandlungseffizienz und die Langlebigkeit der Batterie erheblich verbessern.- Der leichte und kompakte alkalische Elektrolyseur der Z-Serie von Shanghai Electric bietet einen breiten Lastbereich mit einer Wasserstoffproduktion in einem Tank von 1000 bis 3000 Nm3/h und einer hohen Stromdichte von 10000 A/m.- Das integrierte Schwungrad von Shanghai Electric mit einer Leistung von 25 Mvar ist ein Beispiel für Innovation im Bereich der Netzsysteme und erhöht die Kurzschlusskapazität und Reaktionsgeschwindigkeit des Systems. Die kinetische Energie der Freilaufkombination beträgt 140 MW.s bei einer Trägheitszeitkonstante von 11,2 s. Durch die Nutzung der Rotationsträgheit des Schwungrads und des Phasenschieber-Rotors setzt die Schwungrad-Kombination gespeicherte kinetische Energie sofort frei und verbessert so die Systemträgheit und Frequenzstabilität.Auf dem Stand zeigt Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/group_en/) auch die F-Klasse der Hochleistungs-Wasserstoffturbinen, Druckluftspeichersysteme, Ultrahochspannungstransformatoren und die "Guohe One"-Kernkrafttechnologie. In einem interaktiven Bereich wird gezeigt, wie die visionären kohlenstofffreien Lösungen von Shanghai Electric für das Meer, die Wüste und die Stadt Chinas Initiativen für Kohlenstoffspitzen und Kohlenstoffneutralität unterstützen.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2433335/Leading_the_Way_to_a_Greener_Future_Shanghai_Electric_Unveils_Advanced_Renewable_Energy_Solutions.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fuhrend-auf-dem-weg-zu-einer-gruneren-zukunft-shanghai-electric-stellt-auf-der-carbon-neutrality-expo-fortschrittliche-losungen-fur-erneuerbare-energien-vor-302167807.htmlPressekontakt:Jin Shen,shenjin@shanghai-electric.comOriginal-Content von: Shanghai Electric, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136165/5797293